Envoyez-moi un message, s'il vous plaît. Intéressant à voir :)
Je l'ai envoyé à
Je peux en avoir un ?
Le bonheur n'a pas duré longtemps. La belle statue était enterrée dans un parpaing. )
"Le style de trading a changé, l'historique de la pré-monitoring est exclu du calcul des statistiques".
À en juger par ce message, il semble s'agir d'une intervention manuelle des administrateurs, demandant apparemment une confirmation supplémentaire. D'autres ont simplement vu l'historique exclu du calcul, mais ont pu s'y abonner.
Oui, les gens sont jaloux.
C'est vrai... ce n'est pas un dollar pour 50 messages...
C'est vrai... ce n'est pas un dollar pour 50 messages à demander...
Oui, les gens sont jaloux.
Chacun a une "règle" différente. L'envie est le désir d'avoir le même succès que quelqu'un d'autre. Je n'envie pas, par exemple, le succès obtenu par la tricherie, l'escroquerie ou d'autres moyens de tromper les gens. Je n'envie pas d'être viré des classements ou d'être bloqué des services. Mais il y a un sens de la justice. Probablement comme la plupart des gens normaux.
Il y a beaucoup de signaux honnêtes avec des dizaines d'abonnés qui montrent une belle histoire depuis de nombreux mois. Bien joué les gars. Personne dans ce fil n'est "jaloux" d'eux. Si j'aime le trading de quelqu'un, j'observe et j'analyse son histoire. Cela permet parfois d'obtenir des informations intéressantes.
Mais quand de nulle part, sous différents surnoms, apparaissent des "professionnels" avec de longs et beaux historiques de transactions. En quelques mois, ils fusionnent, ayant déjà trompé des centaines d'abonnés, se replient et recommencent. Tu penses qu'on devrait juste passer et ne pas être jaloux ?Laissez-moi le dire ainsi. Y avait-il un professionnel dans ce fil de discussion qui était "envié" injustement, et lui, le gourou, continue à nous étonner tous malgré les envieux avec ses incroyables prouesses de trading ?
Je pense que tout le monde sait aussi bien que les professionnels où se trouve le faux et où le signal est normal.
Oui, tout le monde sait et... Ils se branchent en masse.