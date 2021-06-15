1200 abonnés ! !! - page 197

Fast235:

J'étais en train de fouiller dans un fil au moment où je fuyais les abonnés.

Il y a beaucoup d'ordures par ici.
 
Boris Gulikov:
Il y a beaucoup d'ordures là dehors.

les postes ont été nettoyés.

Il est là, probablement en vacances) 211 %.

Je suis sûr qu'il signe aussi pour lui-même - à 99,9%, il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer.

Il a fait couper tous ses comptes, il y avait des milliers de %, mais 211 %, c'est un peu beaucoup sur l'écran.

 
Fast235:

Des milliers de pourcentages que vous pouvez faire... Et il n'y a rien de surnaturel dans ce que vous avez sur votre écran... Tout dépend du dépôt initial et de la transaction elle-même... J'aime moi-même trader de manière agressive et un pourcentage élevé par jour ou par mois est la norme. J'ai fait 11000% en un jour... Mais le fait même du trading agressif suggère que le compte ne durera pas longtemps si la charge n'est pas modérée... Et un pourcentage élevé ne vient que d'une charge énorme sur le dépôt... Ici le risque est pris par le propriétaire du compte sachant qu'il est soit mort soit vivant...
 
Après la victoire des conservateurs aux élections, il y avait de fortes chances que la livre se renforce, si les Britanniques parviennent bientôt à se mettre d'accord sur le Brexit, cela devrait provoquer une nouvelle croissance et un nouveau renforcement de la livre et, déjà, dans les signaux, on peut voir certains sommets qui ont déjà atteint le bord et qui peuvent s'effondrer à tout moment, en observant la "vague noire" où 2,5 millions de capitaux se sont accumulés, il y a toutes les chances qu'elle éclate si la livre ne se redresse pas.
 
Vasiliy Pushkaryov:

Terminé cette semaine


Je viens de remarquer... encore un désastre pour le peuple.
 
Yevhenii Levchenko:
Je viens de remarquer... Un nouveau désastre pour le peuple

Tough

 
Vasiliy Pushkaryov:

Terminé cette semaine


Quel cauchemar !
 
Combien de comptes ont ces Arabes ? Les gars dominent les signaux... :)
 
Vladimir Baskakov:
Ils se débrouillent bien, pourquoi tout le monde s'en prend à eux ?
Personne ne dit qu'ils ne le sont pas. C'est génial ! Les statistiques sont réelles, aucune question n'est posée... :)
 

En mai nous nous réjouissons, en juin nous nous arrachons les cheveux (je n'ai pas gardé la photo de la prune).

100 abonnés se réjouissent en août depuis le suivi, s'arrachent les cheveux en septembre

Il s'agit d'un seul auteur, maintenant il est prêt à rendre beaucoup de gens heureux à nouveau.


