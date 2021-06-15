1200 abonnés ! !! - page 197
J'étais en train de fouiller dans un fil au moment où je fuyais les abonnés.
Il y a beaucoup d'ordures là dehors.
les postes ont été nettoyés.
Il est là, probablement en vacances) 211 %.
Je suis sûr qu'il signe aussi pour lui-même - à 99,9%, il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer.
Il a fait couper tous ses comptes, il y avait des milliers de %, mais 211 %, c'est un peu beaucoup sur l'écran.
Terminé cette semaine
Je viens de remarquer... Un nouveau désastre pour le peuple
Tough
Terminé cette semaine
Ils se débrouillent bien, pourquoi tout le monde s'en prend à eux ?
En mai nous nous réjouissons, en juin nous nous arrachons les cheveux (je n'ai pas gardé la photo de la prune).
100 abonnés se réjouissent en août depuis le suivi, s'arrachent les cheveux en septembre
Il s'agit d'un seul auteur, maintenant il est prêt à rendre beaucoup de gens heureux à nouveau.