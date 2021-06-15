1200 abonnés ! !! - page 201

Yevhenii Levchenko:
Nichosi ! Il y a un bon signal dans mt5 ! C'est bien parti... Je n'ai probablement jamais eu autant d'abonnés à des signaux mt5 auparavant :)

Une vue commune. Le temps passe souvent. Supervise, fait la moyenne.


 
Vladimir Tkach:

L'eurodollar est toujours à plat depuis un an. Une ruée vers l'or pour les intermédiaires

 
Ivan Butko:

Oui, les bots normaux pompent maintenant avec un drawdown de 4-5%. Je veux dire ceux qui sont en cours depuis 2008).

 
Ivan Butko:

Et il a six paires de mouvements là-dedans... et l'euro n'est pas sur le premier ni même sur le second)
 
Yevhenii Levchenko:
L'homme grandit. Il a déjà battu MT4

Bonne publicité pour MT5 xD))))
 

On dirait que Mashkovets et Cie ont fait une résurgence. Cela rappelle beaucoup ses techniques - super professionnel, des décennies d'expérience sur les marchés, 3-4 ans de statistiques gagnantes sur MT4, et voilà que le mois dernier il vient d'entendre parler et de s'inscrire sur le forum. La seule différence est que l'année dernière, le bénéfice n'a pas été de 10 % ou plus, mais plutôt de 10 %. De cette façon, vous pouvez continuer à gagner 2 à 5 % sur la grille et à faire la moyenne et ne pas être obligé d'accepter de nouveaux abonnés avec de gros pourcentages.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Et l'histoire commence toujours au début de l'année.

ce n'est pas une palabre))))

 
Voyons comment le commerce évolue après la publication.
 

Le bonheur n'a pas duré longtemps. La belle statue était enterrée dans un parpaing. )

"Le style de trading a changé, l'historique de la pré-monitoring est exclu du calcul des statistiques".

 
Vasiliy Pushkaryov:

Envoyez-moi un MP, s'il vous plaît. Intéressant à voir :)
