Nichosi ! Il y a un bon signal dans mt5 ! C'est bien parti... Je n'ai probablement jamais eu autant d'abonnés à des signaux mt5 auparavant :)
Une vue commune. Le temps passe souvent. Supervise, fait la moyenne.
L'eurodollar est toujours à plat depuis un an. Une ruée vers l'or pour les intermédiaires
Oui, les bots normaux pompent maintenant avec un drawdown de 4-5%. Je veux dire ceux qui sont en cours depuis 2008).
Et il a six paires de mouvements là... et l'euro n'est pas sur le premier ni même sur le second)
L'homme grandit. Il a déjà battu MT4Bonne publicité pour MT5 xD))))
On dirait que Mashkovets et Cie ont fait une résurgence. Cela rappelle beaucoup ses techniques - super professionnel, des décennies d'expérience sur les marchés, 3-4 ans de statistiques gagnantes sur MT4, et voilà que le mois dernier il vient d'entendre parler et de s'inscrire sur le forum. La seule différence est que l'année dernière, le bénéfice n'a pas été de 10 % ou plus, mais plutôt de 10 %. De cette façon, vous pouvez continuer à gagner 2 à 5 % sur la grille et à faire la moyenne et ne pas être obligé d'accepter de nouveaux abonnés avec de gros pourcentages.
Et l'histoire commence toujours au début de l'année.
ce n'est pas une palabre))))
Le bonheur n'a pas duré longtemps. La belle statue était enterrée dans un parpaing. )
"Le style de trading a changé, l'historique de la pré-monitoring est exclu du calcul des statistiques".
