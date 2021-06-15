1200 abonnés ! !! - page 220

Contre-tendance du dollar
L'espoir meurt en dernier D))


 
Ivan Butko:

L'espoir meurt en dernier D)))


Correction)))

 
Desapp Pr:

1,2,3. Il s'agit déjà d'un appartement stable).

Uladzimir Izerski:

Vova, arrête de sculpter ;) tu as autant à faire avec le marché que moi avec le ballet. Bois le bleu, il est à toi.
 
Vladimir Baskakov:
Pas mal -2 080,05 .)
 

Bulmish a passé le témoin au nouveau sommet. Tout se passe de manière irréelle.




 

Potentiel :)


 
Ivan Butko:

Il y a probablement des jours dans l'EA sur lesquels le stoploss s'est produit. Et le conseiller expert n'est pas autorisé à négocier ces jours-là. C'est pourquoi il est si bien testé sur l'histoire.
Et le fait qu'il se négocie bien en ligne depuis un mois et demi n'est qu'une coïncidence.

 
Ivan Butko:

Un vainqueur chanceux

 
danminin:

En gros, même si le prix va dans la mauvaise direction, il a des stops. Une fois qu'il en aura atteint un, il recommencera à gagner du terrain.

UPD

1.18250 1.20250 1.18044


Prix d'ouverture, stop, prise.

Moose : 1.18250-1.20250= -0.02 ou 200.0 pips

Prise : 1.18250-1.18044= 0.002 ou 20.0 pips.

Rapport TP:SL = 1:10. Avec une moyenne de 10 transactions par mois, il faudra un mois pour récupérer. L'auteur lui-même met en garde contre le fait qu'une victoire à 100 % ne sera pas vincible.

Quelqu'un peut-il calculer la quantité qu'un orignal peut prendre dans un dépôt ? J'ai du mal avec ses risques.

