1200 abonnés ! !! - page 220
Contre-tendance du dollar
Contre-tendance du dollar
Correction)))
1,2,3. Il s'agit déjà d'un appartement stable).
Vova, arrête de sculpter ;) tu as autant à faire avec le marché que moi avec le ballet. Buvez du bleu, c'est à vous.
Bulmish a passé le témoin au nouveau sommet. Tout se passe de manière irréelle.
Potentiel :)
Il y a probablement des jours dans l'EA sur lesquels le stoploss s'est produit. Et le conseiller expert n'est pas autorisé à négocier ces jours-là. C'est pourquoi il est si bien testé sur l'histoire.
Un vainqueur chanceux
En gros, même si le prix va dans la mauvaise direction, il a des stops. Une fois qu'il en aura atteint un, il recommencera à gagner du terrain.UPD
Prix d'ouverture, stop, prise.
Moose : 1.18250-1.20250= -0.02 ou 200.0 pips
Prise : 1.18250-1.18044= 0.002 ou 20.0 pips.
Rapport TP:SL = 1:10. Avec une moyenne de 10 transactions par mois, il faudra un mois pour récupérer. L'auteur lui-même met en garde contre le fait qu'une victoire à 100 % ne sera pas vincible.
Quelqu'un peut-il calculer la quantité qu'un orignal peut prendre dans un dépôt ? J'ai du mal avec ses risques.