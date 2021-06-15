1200 abonnés ! !! - page 196

EgorKim:

Ce sont les bots habituels.

C'est-à-dire qu'une personne crée un tas de comptes ici, les dépose sur ses comptes et s'abonne à son propre signal.

L'homme sait qu'il perd ~ 30% de son argent.

Mais il espère attirer les gens vers son signal pour récupérer l'argent.

Comme on peut le constater, l'œil omniscient de MQL ne fait aucune concession à ces escrocs.

L'administration fait du bon travail - que puis-je dire d'autre.

Ils n'ont tout simplement pas de bonne personne qui pourrait le faire. Bien sûr, pas moi, ils ne me paieraient pas autant, je dois payer beaucoup plus.

Est-ce que Bashkovetz travaille encore ?
 
Terminé cette semaine.


Vasiliy Pushkaryov:

Terminé cette semaine


Ahh, magnifique. Et le pseudo-courtier n'a pas aidé.
 
Il est sur le point d'avoir un nouveau signal avec une belle histoire. Il était temps de fermer celui-ci car il a retiré son argent des abonnés. Nous attendons un autre beau signal de Bashkovtsevs avec au moins 3 ans d'historique de trading parfait :-))) Préparez vos dépôts :-)))
Je lui ai demandé dans son message personnel comment il nettoie l'histoire.
 
Nous l'attendons avec impatience. Très intéressant de voir ce qui va se passer.
 

Un autre profit


 

Le style de trading a changé, l'historique de pré-suivi est exclu du calcul des statistiques.

C'est le genre de choses qui sont apparues avec certains des signaux.

 
Boris Gulikov:

Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ? Des comptes en cents typiques pour un escroc typique.

est monté dans un fil il y a longtemps, au moment où il perdait des abonnés.

