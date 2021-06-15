1200 abonnés ! !! - page 196
Ce sont les bots habituels.
C'est-à-dire qu'une personne crée un tas de comptes ici, les dépose sur ses comptes et s'abonne à son propre signal.
L'homme sait qu'il perd ~ 30% de son argent.
Mais il espère attirer les gens vers son signal pour récupérer l'argent.
Comme on peut le constater, l'œil omniscient de MQL ne fait aucune concession à ces escrocs.
L'administration fait du bon travail - que puis-je dire d'autre.
Ils n'ont tout simplement pas de bonne personne qui pourrait le faire. Bien sûr, pas moi, ils ne me paieraient pas autant, je dois payer beaucoup plus.
Est-ce que Bashkovetz travaille encore ?
Terminé cette semaine.
Il est sur le point d'avoir un nouveau signal avec une belle histoire. Il était temps de fermer celui-ci car il a retiré son argent des abonnés. Nous attendons un autre beau signal de Bashkovtsevs avec au moins 3 ans d'historique de trading parfait :-))) Préparez vos dépôts :-)))
Un autre profit
Le style de trading a changé, l'historique de pré-suivi est exclu du calcul des statistiques.
C'est le genre de choses qui sont apparues avec certains des signaux.
Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ? Des comptes en cents typiques pour un escroc typique.
est monté dans un fil il y a longtemps, au moment où il perdait des abonnés.