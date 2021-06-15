1200 abonnés ! !! - page 205

Quel désordre fait Sugar ! Le nombre d'abonnés augmente à pas de géant. Ils volent comme des mouches sur du miel !

Eh bien, tant mieux pour vous :)
 
Signaux étranges...

Allez dans Signals -> mt4 -> sous "Search by name, author, broker" entrez "IceF" (nom incomplet, mais c'est suffisant) -> cliquez sur search.

Il vous donnera un certain groupe de signaux. Recherchez des signaux avec des gains solides (en gros, supérieurs à 100 %).
 
Chez MT5, un Singapourien fait la meilleure publicité pour la plateforme
 
Dans MT5, le Singapourien fait la meilleure publicité pour la plateforme

Je comprends bien que le dollar singapourien est la devise du compte - celui-ci :


Singapourien ?


et comment puis-je trouver ce saharien ?

 
et comment trouve-t-on ce sahara ?



et comment trouve-t-on ce sahara ?

Simple. Dans le cinquième signal, la première place en termes d'abonnés.

 
Je comprends bien que le dollar singapourien est la devise du compte - celui-ci :

Oui !

comment trouvez-vous ce "Sahar " ?

Sahar est l'un des meilleurs abonnés aux signaux mt4. "Sahar" est un morceau de nom du Moyen-Orient... ou est-ce un nom... Je n'y connais pas grand-chose...

Il arrive parfois à se hisser au sommet.

 
Au fait, un courtier à un cent s'est hissé au sommet des signaux mt4 par les abonnés. Le courtier est FXO. Real2. Il y a un point dans le nom des instruments. Dans l'un des commentaires, il a été noté que le fournisseur de signaux tire sur ses 100 $, alors que les abonnés risquent des milliers.
[Supprimé]  
Pourquoi Yakovlev s'est-il fait jeter ?
[Supprimé]  
Au fait, un centvik a fait son chemin jusqu'au sommet sur les signaux mt4 par les abonnés. Le courtier est FXO... Real2. Il y a un point dans le nom des instruments. Dans l'un des commentaires, il a été noté que le fournisseur de signaux tire sur ses 100 $, alors que les abonnés risquent des milliers.

C'est comme si quelqu'un les forçait par des coups réguliers à prendre des risques... les hypocrites sont bizarres.

 
Ohhhh, Bulschit s'est laissé emporter par l'europanisme. Les critiques sont un miracle
