Eh bien, tant mieux pour vous :)
Allez dans Signals -> mt4 -> sous "Search by name, author, broker" entrez "IceF" (nom incomplet, mais c'est suffisant) -> cliquez sur search.
Il vous donnera un certain groupe de signaux. Recherchez des signaux avec des gains solides (en gros, supérieurs à 100 %).
Dans MT5, le Singapourien fait la meilleure publicité pour la plateforme
Je comprends bien que le dollar singapourien est la devise du compte - celui-ci :
et comment puis-je trouver ce saharien ?
et comment trouve-t-on ce sahara ?
Simple. Dans le cinquième signal, la première place en termes d'abonnés.
Oui !
comment trouvez-vous ce "Sahar " ?
Sahar est l'un des meilleurs abonnés aux signaux mt4. "Sahar" est un morceau de nom du Moyen-Orient... ou est-ce un nom... Je n'y connais pas grand-chose...
Il arrive parfois à se hisser au sommet.
Au fait, un centvik a fait son chemin jusqu'au sommet sur les signaux mt4 par les abonnés. Le courtier est FXO... Real2. Il y a un point dans le nom des instruments. Dans l'un des commentaires, il a été noté que le fournisseur de signaux tire sur ses 100 $, alors que les abonnés risquent des milliers.
C'est comme si quelqu'un les forçait par des coups réguliers à prendre des risques... les hypocrites sont bizarres.