Top n'a pas pris de risque hier ou aujourd'hui, faisant référence au Brexit et à quelque chose autour de 150p. J'aurais pu prendre des bénéfices même sur la livre.
Vous avez fait le bon choix. Cette "sorte de Brexit" a déjà fait perdre un scalpeur au cours des deux dernières années.
Non, le produit est juste pour la frime, il y en a plein d'autres gratuits de ce type, et ils ne servent à rien : personne ne vendra un vrai laboureur).
Vous pouvez le louer. On gagne de l'argent pour le dépôt et le bail est fermé. En général, il y a beaucoup de façons de monétiser, ce site n'est pas le sujet.
J'ai fait plus de 7% de profit hier avant le vote, plus près du vote et après j'ai perdu tous mes profits. Donc zéro, sans compter l'orgasme que j'ai eu ;))
C'est une honte. Mais je n'ai rien perdu ! )
J'ai acheté la livre après que la nouvelle soit sortie. Il a pris 1%. Pas beaucoup. Et avec mes mains. J'ai désactivé tous les bots pendant la nuit par précaution.
Alexey Volchanskiy:
...zéro, sans compter l'orgasme que j'ai eu.)
Donc ça valait le coup de faire l'échange après tout.
Je suis assis ici et je pense à de tels produits aujourd'hui :
Je passe tellement de nerfs sur le support, la beauté, l'optimisation du code(l'algorithme ne change pas),
Et ici, tous les jours, il y a 10 nouveaux experts, "Voici VOUS +100600 millions sur les points de contrôle du test, prenez-le pour 200-10000 livres.Moral: Pendant que vous pensez à la conscience, d'autres sont po....
La conscience est donc là ou elle n'est pas là - c'est une évidence, et l'exhortation n'y fera rien.
Et la troisième option, c'est lorsque vous avez une conscience, mais qu'on ne vous a pas appris à l'utiliser depuis l'enfance.
Je commence à encourager Anna, qui est encore à mi-chemin du record de Gonchar.
La conscience est donc là ou elle n'est pas là - c'est une évidence, et l'exhortation n'y fera rien.