Vladimir Tkach:

Top n'a pas pris de risque hier ou aujourd'hui, faisant référence au Brexit et à quelque chose autour de 150p. J'aurais pu prendre des bénéfices même sur la livre.


A juste titre. Ce "some brexit" a déjà fait perdre un scalpeur ces deux dernières années.
 
Boris Gulikov:
J'ai fait plus de 7% de profit hier avant le vote, plus près du vote et après j'ai perdu tous mes profits. Donc zéro, sans compter l'orgasme que j'ai eu ;))

 
Anatolii Zainchkovskii:

Non, le produit est juste pour la frime, il y en a plein d'autres gratuits de ce type, et ils ne servent à rien : personne ne vendra un vrai laboureur).

Vous pouvez le louer. On gagne de l'argent pour le dépôt et le bail est fermé. En général, il y a beaucoup de façons de monétiser, ce site n'est pas le sujet.

 
Alexey Volchanskiy:

C'est une honte. Mais je n'ai rien perdu ! )

J'ai acheté la livre après que la nouvelle soit sortie. Il a pris 1%. Pas beaucoup. Et avec mes mains. J'ai désactivé tous les bots pendant la nuit par précaution.

 


 

Alexey Volchanskiy:

...zéro, sans compter l'orgasme que j'ai eu.)

Donc ça valait le coup de faire l'échange après tout.

 
Vladislav Andruschenko:

Je suis assis ici et je pense à de tels produits aujourd'hui :

Je passe tellement de nerfs sur le support, la beauté, l'optimisation du code(l'algorithme ne change pas),

Et ici, tous les jours, il y a 10 nouveaux experts, "Voici VOUS +100600 millions sur les points de contrôle du test, prenez-le pour 200-10000 livres.

Moral: Pendant que vous pensez à la conscience, d'autres sont po....

La conscience est donc présente ou non - c'est un fait inhérent, il n'y a pas d'exhortations à l'aide.

 
Aleksey Ivanov:

Et la troisième option, c'est lorsque vous avez une conscience, mais qu'on ne vous a pas appris à l'utiliser depuis l'enfance.

 
1500 !
Je commence à encourager Anna, qui est encore à mi-chemin du record de Gonchar.
Aleksey Ivanov:

Il est dommage qu'un beau code ne soit pas équivalent à un code rentable.
