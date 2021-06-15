1200 abonnés ! !! - page 195
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Oh, mec...
L'année du cochon a fait sentir sa présence...
L'année du cochon a laissé sa marque...
robot ou manipulateur ... -
à n'importe quel moment, tout peut s'effondrer... en perdant 80 ou 100% du solde du compte... amusant ...
Rien n'a été prouvé. Les captures d'écran montrent évidemment que les risques sont surévalués dans un cas par un facteur de quelques dizaines et dans l'autre par un ordre de grandeur.
Une partie de l'histoire est cachée. Et on ne sait pas comment il a été obtenu en premier lieu. Un résultat tout à fait attendu.
Ce n'était pas un grand mouvement, mais les sommets ont commencé à tomber.
Plus de 2000% en novembre.
Je suis sûr que le premier des plumitifs a déjà préparé un nouveau signal pour le remplacer.
Un autre. Pas sûr qu'il le postera sur le même compte.
C'est peu probable.
Au lieu de lui-même ou de sa femme (sœur), qui est déjà apparue ici, il y aura un neveu, un frère, un entremetteur...
Un autre top a dérapé, reproduisant quelques centaines de naïvetés.
COMMENT. Comment diable trouvez-vous deux cents abonnés...... je ne comprends pas...
Il faut être cynique. Vous devez savoir à l'avance que les gens vont perdre leur argent en vous faisant confiance. Savoir et faire quand même n'est pas donné à tout le monde.
À mon avis, toute cette histoire de vente de signaux et de conseillers experts ne sent pas bon, pour ne pas dire plus. Je ne crois pas que le vendeur du signal ou du conseiller expert soit si confiant dans son système qu'il risquerait l'argent des autres de manière responsable. S'il était confiant, alors deux options sont probables : soit il s'est assis tranquillement et a profité de sa vie, soit il a donné gratuitement. Pourquoi aurait-il besoin de 30 pièces alors qu'il a une machine à écrire ?
Les indicateurs sont un sujet normal, il n'y a pas de transactions financières, pas de promesses et pas d'attentes de miracles. Aider à écrire du code pour de l'argent est probablement acceptable aussi. Et tout le reste...
Il s'agit d'un jugement personnel sur la situation, sans récriminations personnelles :)
Il faut être cynique.
Exorciste : -- Bon après-midi. Je suis ici pour exorciser le démon qui vous a possédé.
Je ne vous ai pas convoqué.
Démon : -- Je l'ai fait.
Une autre tête de linotte, qui fait du repérage pour quelques centaines de naïfs.
Je me demande comment il a pu devenir un top avec 2 mois de statistiques et gagner quelques centaines de clients ?
Je me demande comment il a pu arriver au sommet avec 2 mois de statistiques et gagner quelques centaines de clients ?
Au début, il y avait 200% pour chaque mois, mais ensuite les méta-citations ont clarifié et recalculé ces chiffres. Mais à ce moment-là, les gens avaient déjà afflué. Vous pouvez voir dans les commentaires à quel point ils sont outrés que les statistiques en pourcentage aient changé.Et la façon de gagner 200% a déjà été exprimée. Plusieurs comptes sont ouverts et négociés dans des directions différentes. Le survivant est publié.
Au début, il y avait 200 % pour chaque mois, mais ensuite les métacitations ont été affinées et les chiffres ont été recalculés. ...
Les méta-cotes n'ont rien à voir avec cela - il y a eu une consolidation des transactions en un seul bilan du côté du courtier.
COMMENT. Comment diable trouvez-vous deux cents abonnés...... je ne comprends pas...
Ce sont les bots habituels.
C'est-à-dire qu'une personne crée un tas de comptes ici, les dépose sur ses comptes et s'abonne à son propre signal.
L'homme sait qu'il perd ~ 30% de son argent.
Mais il espère attirer les gens vers son signal pour récupérer l'argent.
Comme on peut le constater, l'œil omniscient de MQL ne fait aucune concession à ces escrocs.
L'administration est formidable - que puis-je dire d'autre.