1200 abonnés ! !! - page 199
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Oui, je l'ai déjà écrit moi-même ci-dessus.
Ahh, j'ai dû le manquer.
Mais maintenant, le service des signaux a commencé à retoucher plus souvent l'histoire grisée avant le suivi et à l'exclure de l'incrément total. Je vois beaucoup de gens qui ont un panneau comme celui-ci :
Espérons que cela arrive aussi à ce type.
Mais maintenant, le service Signals, a commencé à retoucher l'historique gris plus souvent avant le contrôle et à l'exclure de l'augmentation globale.
De leur côté (MQ), il serait logique d'exclure du public tout ce qui, pour quelque raison que ce soit, était surveillé en mode signal personnel. Car cette histoire, retouchée en gris, n'a pas été contrôlée publiquement et il n'y a aucune raison de la montrer publiquement du tout. Peut-être y viendront-ils tôt ou tard.
Il serait logique de leur part (MQ) d'exclure du public tout ce qui, pour quelque raison que ce soit, était surveillé en mode signal privé. Car cette histoire, retouchée en gris, n'a pas été contrôlée publiquement et il n'y a aucune raison de la montrer publiquement du tout. Peut-être y viendront-ils tôt ou tard.
Tout ce qui se trouve dans le mode de signal personnel est la vraie histoire... Il ne devrait pas y avoir de questions à ce sujet...
Tout ce qui est en mode signal personnel est la vraie histoire... Il ne devrait y avoir aucune question à ce sujet...
Sauf que certaines personnes publient ensuite l'un des signaux personnels survivants avec une histoire qui ne devrait pas être remise en question, puis une fuite, et des questions sur la véritable histoire apparaissent).S.I. : Dans les comptes PAMM, tous ces pièges ont été éliminés depuis longtemps et des mesures ont été prises, il y a une archive triviale des comptes PAMM et si quelqu'un décidait de commencer à prendre l'overflow, il serait rapidement épinglé, s'il a fait un PAMM non public, alors il ne peut pas devenir public etc., les mécanismes pour contrer les tricheurs sont généralement simples et bien connus.
Le courtier sur A a une archive des comptes pamm. L'abonné peut pré-évaluer l'historique des transactions du fournisseur. Il faut interdire aux méta-citations de supprimer des comptes de l'historique. Cependant, si le fournisseur est un groupe de personnes, il peut enregistrer chaque nouveau compte à une personne différente.
L'un d'entre eux a 270 comptes pamm dans ses archives et il a toujours un grand nombre d'investisseurs).
C'est une bonne mesure, mais partielle.
Un des comptes dans l'archive a 270 comptes pamm qui ont été vidés, et il a toujours une maison pleine d'investisseurs).
Il faut s'en accommoder, les gens prennent volontiers des risques. Ils espèrent probablement faire des bénéfices avant de couler.
Le sommet a perdu ses abonnés et fusionne lentement avec tous les autres. La première place devient vacante. J'attends que le haut arrive. L'actuel était l'épinette moyenne, le précédent était le hamster, même avant lui fxglow avec le trading des niveaux. C'est la fin de ma mémoire, je ne me rappelle pas qui était le précédent.
Vous avez une bonne mémoire)))) Je ne me souviens même pas du dernier))))