C'est ce dont je parlais, élémentaire, pas de conspiration.
woah))))
quelle doit être la taille moyenne des transactions d'un fournisseur pour qu'un signal se copie normalement ?
si la taille moyenne des transactions est inférieure à 10 pips, est-ce mauvais ?
et que signifient ces dérapages ?
Est-ce que c'est en pips par quatre chiffres?
0,1 est 0,1 d'un point à quatre chiffres ?
Un signal de scalper ne vaut pas la peine d'être copié. C'est plus facile de mettre un robot sur le compte en une seule fois.
Les signaux à partir de 50 (mieux 65) pips tirent, avec des valeurs minimales de "bandes". Le signal peut être exécuté via myfxbook, qui affichera le signal.
Ces barres doivent être vertes et il doit y avoir 0,00 au début (idéalement). Et pour chaque instrument. Cliquez sur "broker" et une liste d'"instruments" avec des valeurs apparaîtra.
La règle de base est la suivante : plus les valeurs sont petites, mieux c'est. - Plus vous " copierez " avec précision (le résultat).
P.S. Que signifient les chiffres ? Comptez la "commission supplémentaire" sur vos transactions...
non. ces points sont à quatre ou cinq chiffres?
0.1 c'est quoi ? 4 chiffres, je suppose.
et comment ces chiffres sont-ils générés, dans l'onglet "slippage" ?
en regardant les courtiers des abonnés de ce signal, et en regardant le slippage des abonnés ?
Vous pouvez lancer un signal supplémentaire via myfxbook, vous pouvez le voir ici.
Comment ça ? "Passer par myfxbook" ?
Si l'auteur ne fait pas surveiller le signal à cet endroit - demandez à ce que le signal y soit téléchargé.
Vous pouvez lancer un signal supplémentaire via myfxbook, vous pouvez le voir ici.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
comment ces chiffres sont-ils formés, dans la contribution au glissement ?
regarder les courtiers des abonnés de ce signal, et voir quels sont les slippages des abonnés ?
"La tarification" est une question fermée pour moi. Pour moi, il est plus important de regarder le résultat final, en tenant compte de toutes les "nuances".
Si vous voulez exactement le résultat, il est préférable d'agir comme ceci :#1924 et de prendre en compte :#182
P.S. Si le "prix", ça ne dépend pas de moi ;)
