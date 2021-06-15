1200 abonnés ! !! - page 191
Ils ont ajouté une ligne par commodité, c'est normal.
Pour être plus clair, voici une capture d'écran de mon compte sur les statistiques de vol.
Il y a eu un échec et on m'a ajouté manuellement une transaction avec le symbole PROFIT pour une raison quelconque.
Il n'y a pas de telle chaîne dans les signaux.
Vous trouverez quelque chose comme ça sur votre signal dans la section STATISTIQUES, et ensuite vous écrivez des bêtises)))
Je vous ai dit en russe ce que c'était.
Pourquoi écrivez-vous ça ? Seuls les cloaques font ça. Un courtier n'ajoutera jamais une transaction au prix !!!!!!!!!!!. S'il y a un litige, ils ajoutent un solde en spécifiant un acompte
Eh bien, il n'y a pas de telle ligne dans les signaux.
C'est peut-être un échange.
Oui, un bonus de bienvenue
Pourquoi écrivez-vous ça ? Seuls les cloaques font ça. Un courtier n'établira jamais un contrat !!!!!!!!!!!
Le courtier ne l'a pas fait.
Le mec de l'assistance flyswatter l'a fait.
Et dans ce cas, vous avez déjà écrit où le trader opère ! )))
Il y a six personnages ala. Leur somme, moins les non rentables.
Eh bien, prenez une calculatrice et additionnez ces six symboles.
Les pertes sont comptabilisées.
Et je vous l'ai dit, c'est le premier échange.
Je vous ai envoyé par e-mail le lien vers les statistiques.
Et le courtier ne l'a pas terminé.
Dans la première capture d'écran d'où tout est parti, il y a une capture d'écran de mt4.
Dans la première capture d'écran d'où il est parti, il y a une capture d'écran de mt4 .
Je sais. J'ai donné mon exemple personnel.
Il s'agit de services similaires. L'historique a été téléchargé.
Et s'il y a un échec lors du remplissage (par exemple, il y a un montant de profit, mais on ne sait pas d'où il vient), alors il est reflété comme un symbole Profit.
Ouais, les gens ne savent même pas comment lire.
ici.
c'est le premier trade sur le signal.