Le graal a été trouvé.
Dans l'un des meilleurs signaux, les maîtres de welltrade ne prennent pas la peine de négocier le symbole "profit".
Je suggère de renommer le service des signaux "Service Humour".
(Mettez Petrosian en tant qu'administrateur)))
Dans l'un des meilleurs signaux, les maîtres de welltrade se la coulent douce et négocient le symbole de "profit".
Ahhh)))))))
Quel est le problème ?
Nommez Petrosian comme administrateur sur )))).
10000000++++++
les cuisines peuvent dessiner ce qu'elles veulent ))))
regardez l'outil sur le commerce le plus rentable))))
les gars n'ont pas compris comment dessiner l'histoire dans le tableau.
Ils ont juste dessiné à la main le profit)))).
Quelle dérision, c'est une somme
est un symbole
c'est un simv
Non. C'est exactement le SYMBOLE !
Quelle est la première fois que vous l'avez rencontrée ?
C'est une erreur de surveillance.
Un pépin.
Ou encore des données sur les bénéfices tirées manuellement et téléchargées manuellement sur le moniteur.
Je n'ai pas vu ça ici, mais sur flywheel c'est partout sur les moniteurs vendus par le réseau des singes.
Avez-vous déjà vu un terminal ?
Les colonnes de symboles sont les noms des symboles.
Prenez une calculatrice et faites le calcul.
C'est en fait la première transaction.