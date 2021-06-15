1200 abonnés ! !! - page 194
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
qu'est-ce que tu veux dire ?
quelle doit être la taille moyenne des transactions du fournisseur pour que le signal se reproduise normalement ?
si la taille moyenne des transactions est inférieure à 10 pips, c'est déjà mauvais ?
Vous pouvez y voir la "taille moyenne des transactions".
Habituellement, si le gestionnaire est mis en place pour les "abonnements" et pour attirer les investisseurs - il a déjà un suivi sur tous les services - c'est-à-dire que votre demande de téléchargement vers myfxbook devrait "entrer" facilement et sans question.
Sur le signal lui-même, vous devez poser des questions à l'auteur/gestionnaire. Il doit faire des recommandations pour la copie. C'est son "travail" et ses $$$ ... ;)
Qu'est-ce que la tarification ?
Si vous êtes propriétaire du produit/service, vous fixez vous-même le prix. Ce qui est inclus dans le prix et pourquoi est une question pour vous ;)
Pour les signaux spécifiquement - vous devez demander aux propriétaires du service ce qui est "inclus dans le prix" ;)
Si vous êtes propriétaire du produit/service, vous fixez vous-même le prix. Ce qui est inclus dans le prix et pourquoi est une question pour vous ;)
Pour les signaux spécifiquement - vous devez demander aux propriétaires du service ce qui est "inclus dans le prix" ;)
La question ne portait pas sur la tarification.
mais comment les"signaux de service" déterminent le glissement.
La question ne portait pas sur la tarification.
mais comment le service des signaux mesure-t-il le glissement ?
C'est une partie de la question du "prix"... ;)
Voyez : si vous avez notre filtre(n° 182) à portée de main et que vous avez déjà une idée de la façon de sélectionner les "rayures",le résultat sera très bon.
C'est une partie de la question du "prix"... ;)
Voir : Si vous avez notre filtre(#182) à portée de main et que vous avez déjà une idée de la façon de sélectionner les "rayures", lerésultat sera assez bon.
Il n'y a aucun intérêt à s'impliquer avec les scalpeurs de toute façon. Hamster l'a bien illustré
Je suis d'accord. Le glissement est trop influent. Un gaspillage d'argent.
Ce n'était pas un grand mouvement, mais les sommets ont commencé à tomber.
Plus de 2000% en novembre
Le graal a été trouvé.
Dans l'un des meilleurs signaux, les maîtres de welltrade ne prennent pas la peine de négocier le symbole "profit".
Je suggère de renommer les signaux de service en "Service YUMOR".
Faites un administrateur là Petrosian)))).
Au fait, il y avait une histoire comme celle-ci.
Et maintenant c'est comme ça.
Apparemment, l'histoire s'est arrêtée aux actions en cents. Et après la chute de 40 %, les réactions étaient pleines d'indignation : quel faux, quelle arnaque, ils avaient signé pour quelque chose d'entièrement différent. Ils ont dit que c'était une arnaque sur toute la ligne.
Oh, mec...
L'année du cochon a fait sentir sa présence...
L'année du cochon a laissé sa marque...
robot ou manipulateur ... -
à n'importe quel moment, tout peut s'effondrer... en perdant 80 ou 100% du solde du compte... amusant ...
Ce n'était pas un grand mouvement, mais les sommets ont commencé à tomber.
Plus de 2000% en novembre.
Creepy