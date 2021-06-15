1200 abonnés ! !! - page 210
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Oui, et elle a effacé toute l'histoire de son flux comme si rien ne s'était passé, une nouvelle vie à partir de rien, mais on sait que c'est un homme "légendaire".
Oui, et personne n'est responsable, c'est le marché qui est à blâmer, pratique. Anna est heureuse, la plateforme est dans le noir et les abonnés sont sortis.
Quand ces pauvres âmes vont-elles se rendre compte qu'elles ne peuvent pas gagner de l'argent avec le forex ?
Quand ces pauvres bougres comprendront-ils qu'ils ne peuvent pas gagner de l'argent sur le forex ?
Jamais. Ils sont toujours nouveaux. Comme les motards.
Jamais. Ils sont nouveaux tout le temps. Comme les motards.
Pourquoi on est assis ici ?
Pourquoi sommes-nous assis ici ?
Je pensais que nous étions des spectateurs/fans, pas des abonnés.
Je pensais que nous étions des spectateurs/fans, pas des abonnés.
C'est intéressant que les gardiens d'orignaux gagnent toujours contre les hamsters intelligents).
La photo avec les abonnés semble étrange. Plus le nombre de souscripteurs est élevé, plus l'horaire de vidange est pentu.
La photo avec les abonnés semble étrange. Plus le nombre de souscripteurs est élevé, plus l'horaire de vidange est pentu.
Eh bien, vous n'êtes pas en danger pour ça.
Baskakov, vous êtes si ennuyeux. Vous avez été banni. Et vous continuez à sortir du bois.
Est-il permis d'avoir plus d'un surnom ?
Hoster, LuckyTreder, et c'est tout Baskakov.