Bonjour !
Je suis nouveau sur le marché des changes.
Je veux investir ~4500 $. Il ne s'agit pas du dernier de mes fonds ni de l'ensemble de mon portefeuille. Je veux juste en mettre un peu dans le forex.
Je veux me diversifier tout de suite :
4 courtiers forex différents, 4 signaux différents.
Je ne cours pas après une rentabilité de 50-100% par mois. Mais aussi 5% par mois n'est pas intéressant, je veux plus. Je ne voudrais pas utiliser uniquement la copie de signaux et le VPS pour couvrir mes pertes.
Pouvez-vous me dire quels signaux je dois regarder en premier ?
Que dois-je regarder en premier : le drawdown maximum (<10%) et le nombre de trades réussis (>90%) avec une longue durée de vie du signal (>26 semaines) ?
Un moment historique de Baszkowitz ! !!
- Je suis vraiment désolé, mes excuses, nous avons eu une perte aujourd'hui qui était de 28%, au final nous sommes toujours du côté positif. Ce compte sera supprimé cette semaine après la résolution des problèmes. Il est fort probable qu'un nouveau compte sera gelé, avec une limite de solde stricte, ou quej'ouvrirai mon autre compte, disponible chez un autre courtier.
Il n'a pas soufflé dessus, mais il l'a gardé. Ce qui est bien. C'est bien, probablement...
Qu'est-ce qui est mauvais ? Le mauvais côté, c'est qu'il n'y a pas de profit. Le compte a été gelé plus tôt cette année. Exactement là où il s'est effondré. Dans la capture d'écran, vous pouvez voir le moment où le suivi a commencé (il était de 21,78%) et les derniers chiffres (20,54%). Cela signifie que les abonnés qui sont restés là tout ce temps n'ont aucun bénéfice. Moins les frais d'abonnement. Donc peut-être même une perte. Et ceux qui se sont inscrits plus tard sont certainement perdus. S'ils ne sont pas descendus à temps... Bien que ses abonnés semblent se maintenir sous la barre des 200... Regardons le prochain signal, pour voir ce qui se passe là-bas. A en juger par ses paroles, il n'a pas d'autres comptes. Ce sera donc une surprise de voir un compte avec un long historique avant le contrôle...
Mashkovets n'a pas pu s'empêcher... ...a commencé à paniquer...
Même la cuisine n'a pas aidé ici. Une fois de plus, il n'est pas possible de déclarer ses cotations non commercialisables et d'annuler ses pertes sur une transaction aussi malhonnête.
Je me demande avec quelle société il négociera cette fois-ci pour faire dessiner son historique commercial ? )))
Tant dans les signaux que sur le marché, les règles sont telles que de nombreux utilisateurs arnaqueurs ont appris à tricher pour arriver au sommet et attirer un grand nombre d'abonnés ou de clients.
Et plus nous avançons, plus ils sont nombreux. Mais pour une raison quelconque, rien n'est fait pour y remédier.