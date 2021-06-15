1200 abonnés ! !! - page 156
Quelques captures d'écran avec le retour d'information et la balance par signal (traduit de l'anglais, vous pouvez y aller et vérifier) :
Pourquoi renvoyer les gens ici à des conneries flagrantes ?
La phrase de l'article"Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un graphique "dessiné"."... des conneries non fondées.
Eh bien, et l'expression "courtier frauduleux"... qu'est-ce que c'est ?
p.s. Cela ne me dérange pas de lire l'interjection locale (parfois hilarante) du style "fraude" - mais j'aimerais voir une justification de ces affirmations.
Sinon, ce ne sont que des paroles en l'air.
Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de subjectif et aucune preuve dans cet article.
Mais de nombreuses questions se posent encore au sujet de ce commerçant. Par exemple, en 17, il avait plus de 1000 abonnés (alors qu'il était encore en concurrence avec Taras), puis il a jeté tout son argent.
Mais chez le même courtier, son signal actuel, déjà en 2017, n'est pas perdant, il est rentable.
OK, supposons qu'il s'agit de comptes différents. Dans l'un d'eux, il a perdu de l'argent, et dans l'autre, il en a gagné.
Suivant.
Voici le début de la description de son signal actuel : "Expérience de trading de plus de 10 ans, selon ma propre stratégie développée. Je suis venu au forex pour gagner, pas pour perdre de l'argent".
En 10 ans, vous devriez déjà avoir développé un style, plus ou moins stable, et il semble être visible avant le contrôle :
2016-й
2017-й
2018-й
2019-й
C'est-à-dire 10 ans d'expérience, après le contrôle va quelque part.
Le texte ci-dessus est une capture d'écran de son commentaire sur la perte de zéro dollar, "une erreur technique". Il avait déjà gagné plus de 600 abonnés à ce moment-là et le voici. Nous parlons de plusieurs trades de mars, regardez dans l'historique de trading les ordres du 12 et 13 mars, je ne donnerai qu'un seul ordre ci-dessous, sur les chandeliers d'Alpari. La ligne verticale est le niveau des ordres d'ouverture et de fermeture de Mashkovtsev.
Après cet incident, la croissance des abonnés s'est arrêtée et il y a eu une fuite des abonnés.
De plus, elle a récemment clôturé en perte tout ce qu'elle a gagné depuis le suivi.
Voici ce qu'écrit le trader expérimenté :"Je suis vraiment désolé, mes excuses, aujourd'hui nous avons eu une perte de 28%, au final nous sommes toujours du côté positif. Ce compte sera supprimé cette semaine après la résolution des problèmes. Il est fort probable qu'un nouveau compte sera gelé, avec une restriction stricte du solde, ou quej'ouvrirai mon autre compte qui est disponible chez un autre courtier.
Seulement qui est du côté positif s'il est de retour au point où il a commencé le suivi. Les gens ont perdu sur l'UPU, sur les abonnements. Et ceux qui se sont abonnés plus tard, ils sont désavantagés. Est-ce que ce n'est pas clair pour lui ?
Mais il est expérimenté, voici ce qu'il écrit : "Il y a une position longue ouverte sur GBP/USD, le risque est élevé, si vous n'êtes pas prêt pour cela, s'il vous plaît, désinscrivez-vous !".
Bien sûr, tout cela peut être qualifié de circonstanciel, cela peut arriver à n'importe qui. Mais comme écrit ci-dessus, plus de 600 personnes se sont inscrites pour son historique de ménage de trois ans. Pour l'actuel, il est peu probable qu'il ait eu le temps de recruter ne serait-ce que 20 personnes.
C'est pourquoi il a déjà un nouveau compte avec une belle histoire prête. Mais ce n'est pas la première fois qu'il négocie comme sur l'histoire. Je pense que ce n'est pas juste.
J'ai eu une fois un problème avec la fermeture des transactions pour des raisons techniques et tout mon compte a été fermé sur le stop out. J'ai écrit au support technique du courtier (DTs), qui s'est excusé et a rétabli toutes les transactions, comme si la perte n'avait jamais eu lieu. J'étais choqué que cela puisse arriver. Il n'y avait rien dans les registres du tout ! En d'autres termes, les courtiers peuvent modifier ou renvoyer des ordres, etc. en quelques clics. C'est l'histoire.
Arrêtez de dire des bêtises et d'avoir l'air d'un imbécile - je n'ai pas la moindre idée de qui est Egor Vlasov - ou donnez-moi au moins une citation de moi sur le sujet.
J'ai trouvé une photo de l'historique des signaux de Vlasov sur l'un des blogs. Au fait, le blog lui-même est également intéressant, il s'agit de Kirill Badaev, mais lui et Vlasov étaient comme des frères jumeaux à l'époque.
Ensuite, ceux qui ont travaillé avec ce courtier n'ont pas pu se connecter au serveur local. Apparemment, l'administration a agi.
Ils se taisent parce que seuls la justification et le pouvoir ont du poids -- personne n'a de pouvoir et personne ne donne de justification, juste non fondée -- vos cris de "escroc" ressemblent à de la morve de bébé sur un appareil dentaire.
LOL ))))
Avez-vous des yeux à l'arrière de votre tête ?
Ne voyez-vous pas que le signal est ouvert dans un trou de merde connu pour toutes sortes d'escroqueries )))).
Si le signal était ouvert chez Peppers, Tick, ICM ou Alps, on ne penserait pas du tout à la fraude.
Mais le trader ne peut pas fournir une telle histoire chez les courtiers normaux. Ils perdent pour une raison quelconque ))))
Lui. Et pour ce qui est des captures d'écran précédentes... Je n'ai jamais vu ses signaux (ceux de Mashkovtsev) avant, seulement celui-ci. Y a-t-il beaucoup de screencasts de ce type (pas spécifiquement le sien, mais en général) ? C'est déjà toute une archive...
Lui. Et pour ce qui est des captures d'écran précédentes... Je n'ai jamais vu ses signaux (ceux de Mashkovtsev) avant, seulement celui-ci. Y a-t-il beaucoup de screencasts de ce type (pas spécifiquement le sien, mais en général) ? C'est déjà toute une archive...
Voici, par exemple, les principaux signaux en mars 2017.