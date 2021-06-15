1200 abonnés ! !! - page 157
et il y avait une si belle histoire avant le contrôle.
Il en va de même pour le graphique de l'équité après le suivi.
De plus, elle a récemment fermé en perdant tout ce qu'elle avait accumulé depuis son contrôle.
la ligne de croissance est revenue au point d'où elle était sortie au moment du contrôle.
tous les abonnés sont à sec.
parce que, certains ont souscrit légèrement au-dessus du point de contrôle, d'autres encore plus haut, d'autres encore plus haut. en conséquence, tout le monde est maintenant en déficit.
Juillet 2018. En tête du classement se trouve le signal de Natalia Mashkovtseva, grâce à un bon historique de dominos de 10 à 20 % sur deux ans, puis à un trading prudent de 3 à 7 % par mois.
Les méthaquotas doivent vraiment commencer à trier cette merde dans les signaux. Sinon, les gens traiteront la ressource comme un dépotoir.
Comment voyez-vous la solution à ce problème ?
Ils doivent trouver un moyen de le faire, pour ne pas offenser les courtiers non plus.
quelle est, selon vous, la solution à ce problème ?
La meilleure option est que le service ne regarde pas les antécédents. Tous les problèmes disparaîtront ! Et alors, seul le marché jugera et l'expérience réelle montrera...Et le service peut effectuer ce changement aujourd'hui et le niveau de tension baissera en un instant.
Ils doivent trouver un moyen de le faire sans offenser les courtiers.
Quelle est, selon vous, la solution à ce problème ?
Imaginons qu'en ce moment même, des centaines de signaux potentiels à plus de 20 000 % soient préparés quelque part. Quelqu'un essaie, en effet, quelles que soient les méthodes utilisées, et demain, il est prêt à publier son étonnant signal au public. Et il y a aussi 100 signaux qui ont été publiés il y a six mois, un an, peut-être deux ans. Mais le rendement y est de 200-300%.
Qui est le gagnant ?
Et si nous ne répondons pas à l'histoire du ménage, qui est le gagnant ? Ceux qui font du bon commerce. Ceux qui négocient bien et se lancent tôt. C'est juste. Et maintenant, ce n'est pas juste.
Ces captures d'écran proviennent-elles de vos archives personnelles ou se trouvent-elles également quelque part sur le site web ?