Dans la description de ce signal, il y a des liens vers diverses ressources où vous pouvez télécharger quelque chose gratuitement.
J'ai transmis l'information à mes collègues, mais ils ont dit qu'il y avait un code avec des éléments d'escroquerie. Donc, ne téléchargez rien à cet endroit.
L'administration de mql5 est capable de le vérifier et de me bannir si c'est confirmé ?
Je l'ai, merci.
Envoyé au service (avec mes captures d'écran de la description du signal, avec un lien vers la page de ce fil et vers votre message).
J'ai remarqué des situations avec ce service.
Je ne comprends pas bien pourquoi cela se produit.
Le schéma se présente comme suit :
Des escrocs évidents quand le DC n'a pas de site web, que tous les comptes sont des comptes graal, que la démo a les pires conditions de trading.
Des escrocs évidents quand le DC n'a pas de site web, que tous les comptes sont des comptes graal, que la démo a les pires conditions de trading.
qu'il y a de faux courtiers.
Vous devez donc prêter attention au nom du courtier lorsque vous choisissez un signal.
Le signal est un bon exemple de la capacité d'un courtier à réaliser des bénéfices.
Ainsi, lorsque vous choisissez un signal, vous devez également prêter attention au nom du courtier.
Pour des centaines d'abonnés actuels, c'est trop compliqué.
J'ai remarqué les situations avec ce service.
Laquelle ?
Laquelle ?
Oui.
Je me demande ce qui est arrivé au signal du topikaster ?
Il a atteint la barre des 3000, a gagné de l'argent pour le reste de sa vie et a progressivement perdu le signal dans une lente et douloureuse moyenne pour ses abonnés.
Il y a l'"effet Mandela"https://mrakopedia.org/wiki/Эффект_Манделы-- dessouvenirs persistants de quelque chose qui n'a jamais eu lieu.
Gonchar n'a pas utilisé le calcul de la moyenne dans sa stratégie - il a simplement eu des jetons de 10 points sur chaque commande. S'il avait utilisé la moyenne, il est fort possible que son signal aurait survécu.