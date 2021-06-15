1200 abonnés ! !! - page 149

Nouveau commentaire
 
Vladimir Tkach:

Dans la description de ce signal, il y a des liens vers diverses ressources où vous pouvez télécharger quelque chose gratuitement.

J'ai transmis l'information à mes collègues, mais ils ont dit qu'il y avait un code avec des éléments d'escroquerie. Donc, ne téléchargez rien à cet endroit.

L'administration de mql5 est capable de le vérifier et de me bannir si c'est confirmé ?

Je l'ai, merci.
Envoyé au service (avec mes captures d'écran de la description du signal, avec un lien vers la page de ce fil et vers votre message).

 

J'ai remarqué des situations avec ce service.

Je ne comprends pas bien pourquoi cela se produit.

  • Dans le top des signaux (selon le nombre d'abonnés) avec des serveurs de trading, dont les sociétés de courtage n'ont même pas leur propre site.
  • Lorsque je clique sur le serveur, en tant que filtre, seuls les signaux sont affichés.
  • Vous ouvrez un compte de démonstration via le terminal et vous obtenez ces spreads

  • Aucune personne saine d'esprit n'ouvrirait un compte réel dans cette société de courtage avec de tels écarts (pas le temps de roulement - le décalage GMT est différent).

Le schéma se présente comme suit :

  • Ouvre le bureau de gauche.
  • Je commande un MT4 pour lui.
  • Créez plusieurs comptes spécifiquement pour les signaux.
  • La crème est prise.
  • Ne s'intéresser qu'aux critiques positives et s'attaquer au MT4.

Des escrocs évidents quand le DC n'a pas de site web, que tous les comptes sont des comptes graal, que la démo a les pires conditions de trading.


ZS Le site est trouvé. Ça fait deux ans que cette arnaque dure. Ils survivent maintenant grâce au signal.
 
beaucoup de gens le savent déjà,

qu'il y a de faux courtiers.

Vous devez donc prêter attention au nom du courtier lorsque vous choisissez un signal.

Le signal est un bon exemple de la capacité d'un courtier à réaliser des bénéfices.
 
multiplicator:
Ainsi, lorsque vous choisissez un signal, vous devez également prêter attention au nom du courtier.

Pour des centaines d'abonnés actuels, c'est trop compliqué.

 
fxsaber:

J'ai remarqué les situations avec ce service.

Laquelle ?

 
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me dire s'il est possible d'ajouter une alerte sonore à l'indicateur Fractalstandard?
 
Je me demande ce qui est arrivé au signal du topiker ?
 
Yevhenii Levchenko:

Laquelle ?

Oui.

 
Vladimir Kononenko:
Je me demande ce qui est arrivé au signal du topikaster ?
Il a atteint la barre des 3000 abonnés, a gagné le reste de sa vie et a progressivement abandonné le signal dans une lente et douloureuse moyenne pour les abonnés.
 
Ivan Butko:
Il a atteint la barre des 3000, a gagné de l'argent pour le reste de sa vie et a progressivement perdu le signal dans une lente et douloureuse moyenne pour ses abonnés.

Il y a l'"effet Mandela"https://mrakopedia.org/wiki/Эффект_Манделы-- dessouvenirs persistants de quelque chose qui n'a jamais eu lieu.

Gonchar n'a pas utilisé le calcul de la moyenne dans sa stratégie - il a simplement eu des jetons de 10 points sur chaque commande. S'il avait utilisé la moyenne, il est fort possible que son signal aurait survécu.

