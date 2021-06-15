1200 abonnés ! !! - page 153
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pourquoi les méta-citations n'interdisent-elles pas ce genre de choses ? Après tout, l'histoire est clairement dessinée - trois années de bénéfices entre 10 et 20% par mois. Ni plus ni moins.
L'année dernière, Natalia Mashkovtseva a également eu une si belle histoire avant le contrôle, pendant environ deux ans. Après le contrôle, c'était loin d'être le cas et en six mois, tout avait disparu. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas.
Maintenant, le top avec 600 abonnés est comme Sugar il y a un an. La période initiale de trading est d'une ou deux positions par mois avec un profit de 50% ou plus. En ce qui me concerne, on y parvient en centrant les comptes et en ouvrant des transactions opposées au hasard, les comptes perdus partent en enfer, les survivants continuent à participer à l'attraction.
La raison pour laquelle l'historique des échanges n'est pas disponible depuis l'adhésion au service afin d'exclure de telles manigances n'est pas claire.
Les positions sont devenues plus longues, avec plus de pertes. Il s'agit d'un véritable trading - plus d'assise et plus de moyenne.
Les positions sont devenues plus longues, avec plus de pertes. C'est du vrai trading - suralimentation et moyenne.
Pour une raison quelconque, beaucoup de gens pensent que le fait de fixer trop de choses et de faire des moyennes est une mauvaise chose. Que faites-vous lorsque le prix évolue dans la mauvaise direction, fermez une position?
Si vous le faites souvent, ces pertes vont engloutir tous les bénéfices. Il faut donc attendre le bon moment et ne pas fermer tout de suite.
Pourquoi les méta-citations ne bannissent-elles pas de tels escrocs ? Après tout, l'histoire est clairement dessinée - trois années de bénéfices entre 10 et 20% par mois. Ni plus ni moins.
Les MetaQuotes sont rentables parce qu'ils sont peu nombreux, mais ils ne gâchent pas leur réputation, et ils attirent correctement les abonnés. En conséquence, MetaQuotes obtient un profit stable.
Ils ne seront interdits que lorsque le nombre de personnes ayant des statistiques tirées au sort commencera à affecter la réputation des MetaQuotes eux-mêmes, mais je pense que la probabilité d'un tel événement est faible.
Tant qu'ils sont peu nombreux, ils sont rentables pour MetaQuotes, car ils ne gâchent pas leur réputation et ils attirent les abonnés. En conséquence - MetaQuotes obtenir stable geffeks.
Ce n'est que lorsque le nombre de personnes ayant des statistiques tirées au sort commencera à affecter la réputation de MetaQuotes, mais je pense que la probabilité d'un tel événement est faible.
Bannis à coup sûr quand ils deviennent effrontés et postent des signaux de tirage au sort en groupe. Comme les Hindous (ou "Indiens") l'ont fait récemment...
Bien qu'il y ait déjà eu de nombreux précédents où une longue histoire de domonitoring d'excellents signaux a été réduite à néant... "singles", pour ainsi dire. Et il y a déjà eu de nombreuses indignations quant aux raisons de cette situation. Et beaucoup d'abonnés l'ont fait. Il a directement écrit des critiques, en disant "dessine, fais quelque chose", etc.
Et ce qui est intéressant, il semble que cela ne soit pas observé dans mt5.
Je suis intéressé de savoir que j'ai récemment reçu un conseil sur aleharank et que le site descend dans le classement selon les statistiques. Alors peut-être que les gens partent lentement. Il existe d'autres services de copie...
L'année dernière, avant le suivi, Natalia Mashkovtseva a raconté une belle histoire sur deux ans. Après le contrôle, elle était proche de rien et en six mois, elle a complètement perdu de l'argent. Quelque chose ne va manifestement pas.
Wow. Même ça, c'est tout ! C'est déjà une sorte de cyber-gang...
Andrey F. Zelinsky:
J'aimerais voir une justification pour les charges.
Sinon, il n'y a que de la rhétorique.
Les nombreux précédents où des "professionnels" ont fait des transactions rentables pendant des années, mois après mois, sans aucune baisse significative, et où tout s'écroule après le début du contrôle ne signifient rien ? De plus, elle est décomposée par le scénario le plus stupide : les hommes ne supportent pas les drawdowns et tentent de se venger au maximum. Et il en est de même. À première vue, il semblait que Mashkovetz était un pro au sang froid - il a obtenu un tirage au sort et attend. Mais non, ce n'est pas un putain de pro, il est parti comme s'il avait commencé hier.
Wow. C'est même arrivé ! C'est une sorte de cyber-gang...
Oui, mais sur un autre courtier. Je soupçonne qu'ils ne sont pas de connivence avec les courtiers, mais qu'ils ont appris d'une manière ou d'une autre à le faire dans MT4.
Oui, mais sur un autre courtier. Je soupçonne qu'ils ne sont pas de connivence avec les courtiers, mais qu'ils ont appris d'une manière ou d'une autre à le faire dans MT4.
Taras Gonchar se repose.Ne demandez pas - où ? Je ne sais pas.