Ce n'est pas comme si le hamster était mort - il fonctionne. Oui, il y a moins de 100 % de drawdown, mais cela ne l'a pas empêché de se relever et de continuer à négocier. Et il y a des abonnés.
Donc tout est différent ici. Dans le sens où Elena n'a pas l'approche "un seul survivra". Les Arabes sur les comptes cent du serveur fxopen.real2 ont une telle pratique. Je pense qu'ils ont beaucoup de signaux cachés qu'ils dispersent en secret. Et ensuite exposer les survivants au public... C'est ce qu'il semble, en tout cas.
C'est juste l'histoire qui se répète. Et Mashko, oui, il peut parler :) il ne m'a pas répondu.
C'est juste que... il a traversé beaucoup de choses aujourd'hui...
C'est simple, c'est un changement de tendance.
Il ne négocie que la livre et l'euro. Il a vendu quelque chose là-bas. Et la section "risques" montre qu'il est chargé jusqu'aux yeux. Je pense que la livre. 100 pips et une torpille au signal... Peut-être même aujourd'hui (s'il ne ferme pas ou si la paire n'évolue pas dans le bon sens).
C'est ce que je dis, le dollar est fatigué de monter, May est parti, la livre est en hausse. Et il pensait qu'il descendait plus bas. Maintenant, ça va être serré.
Si c'est le cas, il y aura bientôt un autre précédent avec un historique de transactions parfait créé par des escrocs. Peut-être qu'ils décideront de ne pas prendre en compte l'historique des transactions avant le contrôle...
100 pips est une petite marge pour s'asseoir sur la livre)
D'après ce que j'ai compris de ses commentaires, il a prélevé 20% du dépôt, c'est puissant, mais 300 pips sont suffisants pour tenir le coup.
Effet de levier 1k100.
Wow, il y va à fond, il utilise activement Hard Martin là-bas, je suppose, parce que la répartition des lots est impressionnante.