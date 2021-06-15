1200 abonnés ! !! - page 147
Allez-vous répondre à ma question ?
Réponse de
Nous avons un nouveau sommet.
La description jure que ce n'est pas un filet ou une martingale. Des idées sur la logique des entrées/sorties ?
Il n'était pas au sommet avant ? Je veux dire, il l'était, puis il a fait une série de défaites... Et maintenant, il est de nouveau au sommet).
A en juger par la photo, c'est une machine à calculer la moyenne commune.
(Drôle ! Comment pouvez-vous jurer que ce n'est pas un netwalker )))).
La sortie est claire. Sortie générale sur le panier. L'entrée est indicative.
Sur le modèle des hauts et des bas
L'indice de force relative atteint généralement des sommets supérieurs à 70 et des creux inférieurs à 30, et ces sommets et creux sont généralement plus rapides que ceux qui se forment sur le graphique des prix.
C'est-à-dire que si elles se forment en dessous du niveau 30 et que le prix de l'entrée ultérieure est inférieur à l'ordre de marché ouvert précédent (pose), alors nous entrons (si pas de martin, alors le même volume).
Couvrir le tout avec un profit...
Voici un exemple https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/rsi
Il a un conseiller expert horriblement cher avec des paramètres MA. Cela peut également être vu dans la capture d'écran des paramètres. Et si nous testons la version démo, trois МА de période 40 seront tirés au sort à la fin du test.
+ fonctionne depuis l'été dernier. Mais surveillé en avril. Il ne négocie que deux paires de dollars : l'euro et la livre. Environ 85 % des échanges se font en euros. Et il n'y a pas eu beaucoup de mouvement depuis l'été dernier.
Mais c'est toujours une beauté de remonter.
Je joue avec la même chose maintenant... Les images sont familières, alors... :-)
Et j'ai un MSI dessus... et en faisant la moyenne sur des volumes croissants.
La même chose fonctionne sur MADIV, quand on est en dessous du niveau, on entre à l'achat par un certain pas, on ferme sur l'entrée opposée... comme ça et quelque chose comme ça...
Je peux, si vous le souhaitez, décrire l'algorithme en détail.
J'ai remarqué qu'il a plusieurs entrées dans les deux sens en même temps. Puis il partage dans les deux sens également, pratiquement en même temps. Puis il clôture un petit bénéfice.