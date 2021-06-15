1200 abonnés ! !! - page 148
Il a plusieurs entrées en même temps dans les deux sens. Puis il partage dans les deux sens également, pratiquement en même temps. Puis il clôture un petit bénéfice.
Ouais... vous pouvez le voir sur la photo.
Il a plusieurs entrées en même temps dans les deux sens. Puis il partage dans les deux sens également, pratiquement en même temps. Puis il clôture un petit bénéfice.
J'ai créé un tel conseiller expert le mois dernier :
1. nous ouvrons 2 ordres de marché de directions différentes (volume égal) et plaçons des ordres en attente vers le haut/bas.
2. lorsque le 1er ordre en attente se déclenche, nous supprimons le second ordre en attente qui ne s'est pas déclenché.
3. dans la direction déclenchée, nous plaçons un nouvel ordre en attente - c'est-à-dire que nous faisons la moyenne.
4. fermez-la en utilisant le montant de l'ordre virtuel de prise ou de profit dans la devise de dépôt.
5. c'est-à-dire qu'après l'avoir modifié, j'ai placé quelques ordres en attente dirigés différemment au lieu d'un ordre en attente, et j'ai ajusté l'étape de placement des ordres et les incréments de 2 lots pour les ordres en attente.
Le TS dans son ensemble est étonnamment assez robuste.
vous pouvez voir sur l'image que le concept de simultanéité est compris comme la présence TEMPORELLE des barres et des ventes sur le marché.
Par exemple, lorsqu'il y a un large éventail de baies de moyenne (mouvement de prix vers le bas), il y a quelques petites ventes... en substance, par exemple, vend quelques petits rentables, bien sûr, vend - à l'intérieur des baies de calcul de la moyenne.
Il a plusieurs entrées en même temps dans les deux sens. Puis il partage dans les deux sens également, pratiquement en même temps. Puis il ferme avec un petit bénéfice.
Si vous le souhaitez, je peux décrire votre propre variante, y compris l'achat en vente ou la vente en bai ; ce TS est encore en cours de finalisation par moi, mais la base est déjà écrite - tout y est ELEMENTAIRE.
Dans la description de ce signal, il y a des liens vers diverses ressources où vous pouvez télécharger quelque chose gratuitement.
J'ai transmis l'information à mes collègues, mais ils ont dit qu'il y avait un code avec des éléments d'escroquerie. Donc, ne téléchargez rien à cet endroit.
L'administration de mql5 est capable de le vérifier et de me bannir si c'est confirmé ?
Dans la description de ce signal, il y a des liens vers diverses ressources où vous pouvez télécharger quelque chose gratuitement.
J'ai transmis l'information à mes collègues, mais ils ont dit qu'il y avait un code avec des éléments d'escroquerie. Donc, ne téléchargez rien à cet endroit.
L'administration du mql5 est en mesure de le vérifier et de le bannir en cas de confirmation ?
En théorie, oui.
Il y avait un message similaire, si je ne me trompe pas, sur le signal Mashko... Nous devrions demander à@Sergey Golubev, s'il existe une histoire similaire, de retirer également l'annonce de la description.
Dans la description de ce signal, il y a des liens vers diverses ressources où vous pouvez télécharger quelque chose gratuitement.
J'ai transmis l'information à mes collègues, mais ils ont dit qu'il y avait un code avec des éléments d'escroquerie. Donc, ne téléchargez rien à cet endroit.
L'évaluateur mql5 a la possibilité de le vérifier et, le cas échéant, de l'interdire ?
Envoyez-moi l'url du signal en privé, et je la transmettrai au service d'assistance (pour qu'il l'examine).
Chacun d'entre eux a été ouvert, certains produits ont déjà été retirés, tous ceux que j'ai regardés sont pour la plupart des liens d'affiliation d'un des courtiers, mais il y a de gros cas de figure, comme un site tiers et une adresse électronique dans la description, etc.
Tous transférés au service (avec un lien vers les deux dernières pages de ce fil). Je ne connais pas le résultat (il se peut que je ne sois pas informé du résultat), juste pour la considération des admins.
