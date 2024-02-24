L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2685

Nouveau commentaire
[Supprimé]  
mytarmailS #:
Vous avez raison, bien sûr. À quoi bon s'acharner ? S'il n'y a même pas un soupçon d'ouvrabilité. J'ai essayé, ce n'est pas bon.
C'est normal sur le marché des changes. Les gens sont toujours en train de bricoler des algorithmes, parfois ils ont de la chance.
 
Maxim Dmitrievsky #:
et de façon si ancienne.
De quelle manière ?
[Supprimé]  
mytarmailS #:
Par quels moyens ?
Par de vieux livres comme l'analyse technique, les martingales de toutes sortes, les indicateurs.
Si vous touchez une tendance, vous gagnez de l'argent, ou vice versa.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Sur les vieux livres, par exemple, l'analyse technique, les martingales de toutes sortes, les indicateurs.
Si vous touchez une tendance, vous gagnez de l'argent, ou vice versa.
Les nouveaux livres ne sont pas meilleurs.
 
Renat Fatkhullin #:

Documentation publiée sur les nouvelles fonctionnalités des matrices et vecteurs intégrés :

Veuillez consulter les descriptions des fonctionnalités.

Si vous pouvez nous faire part de vos commentaires et de vos idées, nous vous en serons très reconnaissants.

Renat, pourriez-vous me dire si les matrices multidimensionnelles ne sont pas disponibles ?
La matrice représente un espace à n dimensions.

Une représentation multidimensionnelle serait intéressante. 

matrix   matrix_a(4, 8, 3);

nm

 
Roman #:

Renat, pouvez-vous me dire si les matrices multidimensionnelles ne sont pas disponibles ?
Où la matrice est un espace à n dimensions.

Une représentation multidimensionnelle serait intéressante.

Vous pouvez utiliser les tableaux standard habituels jusqu'à la quatrième dimension ou vos propres classes. Mais il faudrait déjà faire les calculs soi-même.

Nous avons fait du bon travail avec les mathématiques de base des vecteurs et des matrices. Si les développeurs les utilisent, cela couvrira 99% des besoins.

Bien sûr, nous élargirons encore l'ensemble des mathématiques.

[Supprimé]  
mytarmailS #:
Les nouveaux ne sont pas meilleurs.
Lisez le programme dont vous avez besoin pour passer le quantum, trouvez-le. Écrivez votre propre testeur bien sûr 😁, analyse de régression et de corrélation, évaluation des risques, apprentissage automatique en prime.
Pas un mot sur le DSP encore une fois. Mieux ou pas mieux... c'est la base de facto maintenant, pour au moins avoir une perspective, ensuite le junior peut être embauché, pour remplir des rapports.
 

Comment savoir si ce signal est alpha


[Supprimé]  
Renat Fatkhullin #:

Documentation publiée sur les nouvelles fonctionnalités des matrices et vecteurs intégrés :

Veuillez consulter les descriptions des fonctionnalités.

Si vous pouvez nous faire part de vos commentaires et de vos idées, nous vous en serons très reconnaissants.

Je n'ai pas trouvé d'initialisation par des valeurs de tableau, ce serait pratique pour se débarrasser des boucles.

Par exemple, vous devez transférer des valeurs du tampon d'indicateur vers un vecteur ou une matrice.

Je ne semble pas avoir d'autres questions jusqu'à présent, tout est bien décrit.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Je n'ai pas trouvé d'initialisation par des valeurs de tableau, ce serait pratique pour se débarrasser des boucles.

Par exemple, vous devez transférer des valeurs du tampon d'indicateur vers un vecteur ou une matrice

Je ne semble pas avoir d'autres questions jusqu'à présent, tout est bien décrit.

La prochaine série de fonctions concerne divers échanges entre MqlRates, MqlTick, etc., y compris la réception directe de données de prix dans des vecteurs et des matrices.

L'article avec des exemples détaillés est presque prêt.

1...267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692...3399
Nouveau commentaire