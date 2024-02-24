L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2685
Vous avez raison, bien sûr. À quoi bon s'acharner ? S'il n'y a même pas un soupçon d'ouvrabilité. J'ai essayé, ce n'est pas bon.
et de façon si ancienne.
Par quels moyens ?
Sur les vieux livres, par exemple, l'analyse technique, les martingales de toutes sortes, les indicateurs.
Documentation publiée sur les nouvelles fonctionnalités des matrices et vecteurs intégrés :
Veuillez consulter les descriptions des fonctionnalités.
Si vous pouvez nous faire part de vos commentaires et de vos idées, nous vous en serons très reconnaissants.
Renat, pourriez-vous me dire si les matrices multidimensionnelles ne sont pas disponibles ?
La matrice représente un espace à n dimensions.
Une représentation multidimensionnelle serait intéressante.
matrix matrix_a(4, 8, 3);
Vous pouvez utiliser les tableaux standard habituels jusqu'à la quatrième dimension ou vos propres classes. Mais il faudrait déjà faire les calculs soi-même.
Nous avons fait du bon travail avec les mathématiques de base des vecteurs et des matrices. Si les développeurs les utilisent, cela couvrira 99% des besoins.
Bien sûr, nous élargirons encore l'ensemble des mathématiques.
Comment savoir si ce signal est alpha
Je n'ai pas trouvé d'initialisation par des valeurs de tableau, ce serait pratique pour se débarrasser des boucles.
Par exemple, vous devez transférer des valeurs du tampon d'indicateur vers un vecteur ou une matrice.
Je ne semble pas avoir d'autres questions jusqu'à présent, tout est bien décrit.
La prochaine série de fonctions concerne divers échanges entre MqlRates, MqlTick, etc., y compris la réception directe de données de prix dans des vecteurs et des matrices.
L'article avec des exemples détaillés est presque prêt.