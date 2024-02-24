L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2688
La logique de l'introduction de l'intégration de Python était de satisfaire certaines demandes spécifiques de certaines fondations très spécifiques. Une intégration plus étroite ne correspond manifestement pas au modèle d'entreprise de metaquote et n'aura donc pas lieu, et les tentatives de "leur apprendre le métier" seront, comme toujours, futiles et d'une naïveté amusante.
En suivant mon conseil, vous gagnerez du temps et vous vous épargnerez des tracas.
La phrase surlignée a l'air drôle.
Et ne m'attribuez pas le désir d'enseigner à quelqu'un ou de demander quelque chose. Je ne fais que réfléchir et donner mon avis. Le fait que le projet ait déjà dépassé le point culminant de son développement est évident. Le thème de la cryptographie a échoué, celui du ML est en train de le rattraper, il n'y a pas de version normale du navigateur et, semble-t-il, il n'y en aura pas.
Webterminal moderne ici : https://www.mql5.com/ru/trading
Le thème des cryptomonnaies est traité en masse chaque semaine par les joueurs, qui le traînent jusqu'au fond de la légalité. C'est pourquoi nous n'y touchons pas. Nous ne discutons pas de ce sujet.
En ce qui concerne le thème de la ML, nous ne sommes pas en train de rattraper notre retard, mais nous sommes parmi les personnes de qualité qui travaillent sur le sujet et proposent des solutions intégrées. Voyons ce que nous allons construire de manière cohérente dans les 6 prochains mois.
Peu de langages ont des types natifs vectoriels, matriciels, complexes et des opérations sur ces types. Il est difficile de construire de l'apprentissage automatique sans ces types.
Proposer aux consommateurs de déployer Python + Tensorflow (+CUDA pour le dessert) est un suicide et une incapacité à protéger et à vendre les fruits de leur travail.
Mais nous nous efforçons d'obtenir un fichier *.ex5 dans un terminal commun sans qu'il soit nécessaire d'ajouter quoi que ce soit. Et le support d'OpenCL couvre la plus large gamme d'accélérateurs contrairement à CUDA.
En quoi cette offre groupée diffère-t-elle de la nouvelle offre https://github.com/Kinzel/mt5R?
Ce paquet n'est pas du tout nouveau et semble (comme la plupart) avoir été abandonné par l'auteur. La dernière activité remonte à un an et demi. R est tellement demandé qu'il n'est motivé que par le battage médiatique.
J'ai jeté un coup d'oeil rapide - le package de Kinzel suppose un échange de données via des fichiers ou (si *.mqh est manquant dans le projet) via une socket ; Approche originale - ne pas publier tous les fichiers sources :-)
La phrase surlignée semble ridicule.
Je suis d'accord, mais ce qui est amusant, c'est qu'elle correspond à la réalité.
... Le thème Crypto a échoué, le thème ML jouant le rôle de rattrapage, il n'y a pas de version normale du navigateur et, semble-t-il, il n'y en aura pas d'autre.
Et il y a aussi des problèmes de longue date avec la négociation d'instruments de change (avec l'éternel va-et-vient des méta-cotes aux courtiers et vice-versa). En revanche, tout va très bien pour le forex de détail, ce qui donne une idée de la question.
Tout y est publié, vous n'avez pas regardé attentivement...
Oups...pas du terminal delivery, et ce n'est pas dans le package.
Bon, ça n'a pas d'importance. Pour moi, ce genre de choses devrait être résolu par un logiciel intermédiaire - au moins des bases intermédiaires. Le terminal fournit l'historique et les cotations, prend les décisions/prévisions et effectue les transactions en conséquence. Des outils débogués et testés effectuent les calculs. La "division du travail" normale et l'infrastructure nécessaire sont là. Pas gratuitement, mais elle est là :-) À l'exception du terminal, bien sûr. Sinon, louez autant de gigaoctets et de téraflops qu'il vous faut et calculez ce que vous voulez, ce que vous savez faire.
Le mt-R, à un moment donné, n'était qu'une solution de terminal - il démarrait R et communiquait avec lui par le biais d'un tuyau. C'est probablement encore le cas aujourd'hui
En quoi ce paquet diffère-t-il du nouveau paquet https://github.com/Kinzel/mt5R?
Ils semblent avoir des domaines différents - dans votre lien, le trading et l'obtention de cotations, et dans le mien, l'échange de tableaux et l'exécution de commandes dans R.
Le fait qu'en C# vous puissiez travailler avec R dans le style mt-R (portabilité) peut également avoir de l'importance.