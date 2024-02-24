L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2199
Parfois c'est différent - parfois ils mettent vraiment ......
Il y a par exemple des robots qui vont tout racheter au même prix, même avec des ordres au marché, je considère aussi que c'est un niveau limite ....
Si quelqu'un retient le prix (peu importe comment il le fait), je considère que c'est un niveau limite ...
ps. votre canalisation a bien fonctionné !
Je regarde dans le verre par Si et je tire des conclusions de ce que je vois.
Observez le verre.
Et, les banques spéculent lorsqu'elles exécutent des ordres d'achat/de vente de devises de clients, des personnes morales.
Le tumblr ne vend pas et n'achète pas. Les banques vendent et achètent à la demande des clients. S'il n'y a pas de commandes de clients, aucune banque ne spéculera pour le plaisir de spéculer. Ils ont certaines tâches à accomplir pour prévoir l'économie. Ils décident de la monnaie qui sera nécessaire à l'avenir. Mais il ne s'agit pas de spéculation mais d'un plan de travail.
Les spéculateurs sont les clients de DC.
Une chose est sûre : les situations peuvent être différentes, elles peuvent affecter l'évolution future des prix et leur description est utile pour une prévision probabiliste.
Et le canal - oui, parfois il fonctionne bien. L'autre jour, il y avait une belle interaction dans la ligne centrale.
Je veux enseigner un modèle qui déterminera s'il s'agit d'une percée ou d'un repli - pour prendre des bénéfices.
Il y a suffisamment d'informations sur le marché pour émettre des hypothèses.
Les banques sont différentes, les traders traitent les ordres des clients, c'est bien quand on peut vendre la devise à profit...
Je travaillais dans une petite banque en tant que porteur d'eau en 2008. Il y avait un département de trading interne avec deux gars qui essayaient de prévoir le marché et lors d'une des réunions, l'un de ces traders s'est vanté d'avoir fait 30 kilobucks de profit le mois dernier. Les banques s'occupent aujourd'hui de presque tout ce qui est rentable, des investissements risqués dans des fonds spéculatifs et de l'auto-spéculation, pourquoi pas.
Les banques travaillent avec des clients. Elles reçoivent des devises de certains clients et les vendent à d'autres. Lorsqu'il y a une distorsion, ils peuvent acheter ou vendre. Mais ce n'est pas une spéculation. Oui, et c'est dans ce but que les traders s'assoient et font des transactions à un meilleur prix.
Peut-être faire équipe, explorer les niveaux ensemble ?
Pour l'instant, c'est environ 60/40, mais je sais où aller...
On devrait faire équipe, explorer les niveaux ensemble ?
Nous pourrions, mais le format n'est pas clair. Je ferai (si ce que j'ai n'est pas suffisant) des prédicteurs dans MT5, pas dans R.
Le singe n'a pas encore perdu, le mien certainement pas. Peut-être que la semaine prochaine, je l'utiliserai sur du vrai MO, car j'ai commencé à obtenir de très bons résultats. En ce qui concerne Rena, il a prouvé une fois de plus qu'il était un observateur des étoiles. Il a écrit sur les filtres et les DSP et a surveillé un singe. Il n'y a donc plus rien à dire à ce sujet. + Je laisse tomber le sujet car il n'y a que de l'eau ici. Rien d'intéressant. Une perte de temps.
Tu ne vas nulle part. Tu travailleras sur un chantier ou dans une usine, tu deviendras sage et tu reviendras ici avec de nouvelles connaissances.
Cool dépôt sur le signal. Ne sortira jamais))
Vous pouvez, mais le format n'est pas clair. Je ferai (si ce que j'ai n'est pas suffisant) des prédicteurs dans MT5, pas dans R.
Réfléchissons, l'essentiel est la connaissance.