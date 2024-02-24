L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2201

Nouveau commentaire
 
Uladzimir Izerski:

Qui vous empêche de parier pour de vrai et de gagner de l'argent ?

Ou vous demandez notre permission ?

Permission accordée.

Oui, merci...

Ce n'est qu'une solution locale, il y a des milliers de solutions à trouver...

Testez-le, résolvez le problème de l'action rapide, créez le CT.

 
mytarmailS:

Oui, merci...

Ce n'est qu'une solution locale, il y a des milliers de solutions à trouver...

Testez-le, résolvez le problème d'action rapide, créez le TS

Eh bien, voici des milliers de prêts sur le M5. Même sur n'importe quel TF, c'est la même chose.

g13

 
Uladzimir Izerski:

Eh bien, voici les milliers de prêts sur la M5. Même sur n'importe quel TF, c'est pareil.

indicateur commun de post-facture dans le secondaire

 
mytarmailS:

l'indicateur secondaire habituel du post factum

Verbatim, chérie.)) Les flèches n'apparaissent qu'à l'ouverture d'une nouvelle mesure. Pas même un ricanement)

 
Uladzimir Izerski:

Verbatim, chérie.)) Les flèches n'apparaissent qu'à l'ouverture d'une nouvelle mesure. Pas même un ricanement)

vous avez déjà ricané -10% sur le signal ))))

votre indicateur fonctionne à 100%))

 
mytarmailS:

eh bien, vous avez déjà ricané -10% sur le signal ))))

votre indicateur fonctionne à 100% ;)

Une baisse de 10 % est-elle un krach ?

J'ai beaucoup de TS. Et celui que j'applique n'est pas important pour se moquer de vous. Le signal n'est pas un moyen de gagner de l'argent pour moi.

J'imagine qu'aucun de vos systèmes ne survivra à 10 transactions sans perdre à un tel dépôt.

Vous voulez prouver le contraire. Prouvez-le. Rions ensemble.)

 
Uladzimir Izerski:

Une baisse de 10 % est-elle un krach ?

Ouais, -10% en trois jours... dans n'importe quel prop, vous auriez reçu un coup de pied au cul bien mérité avec un trade comme ça.

Uladzimir Izerski:

et celui que j'utilise pour me moquer de toi n'a pas d'importance.

Ahahaha, nous nous sentons humiliés)))

 
mytarmailS:

Ouais, -10% en trois jours... n'importe quel professionnel vous aurait donné un coup de pied au cul avec cette transaction.

ahahaha, nous nous sentons humiliés ))))

Un très sage s'est déjà chié dessus et s'est enfui. Bientôt, toi aussi tu t'enfuiras))))

 
Uladzimir Izerski:

Un très sage s'est déjà chié dessus et s'est enfui. Bientôt, toi aussi tu t'enfuiras)))

probablement....

qui va rester....

 
mytarmailS:

peut-être....

qui va rester....

De nouveaux viendront. Il y a beaucoup de gens comme vous, Mahim et Baxavs. Ils les remplaceront.

Ils apporteront de nouvelles idées).

1...219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208...3399
Nouveau commentaire