L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2803
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je ne sais pas, peut-être avez-vous changé le séparateur ou quelque chose comme ça.
Non, je ne l'ai pas fait.
J'ai joint les logs dans ce post - je n'ai pas pu comprendre l'erreur non plus.
Parce que c'est ainsi que R fonctionne, le script a besoin d'une ancienne version, puis d'une nouvelle - très gênant - même pas de compatibilité ascendante normale.
Voici un essai, j'ai dû le réécrire entièrement, le code était tellement merdique que je ne comprenais pas ce qu'il faisait.
Merci. Mais où spécifier le chemin avec les fichiers ? Dans le script précédent il était clair où le chemin était écrit - ici ce n'est pas clair, en plus l'astuce était en présence d'une boucle.
L'erreur indique que des valeurs non définies (NA) sont apparues dans la matrice de corrélation et que la fonction findCorrelation ne peut pas les utiliser. Ouvrez le paquet et lisez la description de la fonction.
Les scripts sont désordonnés et contiennent de nombreux résultats intermédiaires inutiles. Voici le script corrigé
Explication dans l'ordre :
1. Il n'est pas nécessaire de charger le paquet "caret" dans la portée globale. Il est très lourd et contient beaucoup de dépendances et de données. Vous n'avez besoin que d'une seule fonction. Vous l'importez directement dans la fonction get.findCor.
Le package "tidyft" est un package de manipulation de dataframes très rapide. Utilisez-le.
Merci !
Étrange, d'où peut venir NA - il s'agit de sauts dans ce cas, n'est-ce pas ?
Je ne peux rien dire sur le code du script - ce n'est pas le mien, je ne suis qu'un utilisateur ici.
Je n'ai pas compris où obtenir ce paquet " tidyft " - il n'est pas dans la liste, je comprends qu'il doit être téléchargé à partir de github, mais je ne comprends pas ce qu'il faut télécharger.
J'ai joint les journaux dans ce message - je n'ai pas pu comprendre l'erreur non plus.
Je n'ai jamais vu de telles erreurs depuis que je travaille avec Rca, donc les questions s'adressent à vous et à ce que vous avez installé.
Parce que c'est ainsi que R fonctionne, alors le script a besoin d'une version plus ancienne, puis d'une plus récente - ce qui est très gênant - il n'y a même pas de compatibilité ascendante normale.
Je travaille avec Rca depuis longtemps, je n'ai jamais vu de tels problèmes, donc les questions sont pour vous et ce que vous avez installé ici.
Merci. Mais où spécifier le chemin avec les fichiers ?
Remplacer file.choose() par path, mais je trouve cela plus pratique.
Ce n'est pas clair ici, d'ailleurs, l'astuce était en présence d'une boucle.
Je ne comprends pas le truc avec la boucle, est-ce qu'il faut jeter les éléments corrélés du jeu ou quoi ? Si oui, c'est le script qui le fait.
Je ne comprends pas où trouver ce paquet " tidyft " - il n'est pas dans la liste, je comprends qu'il faut le télécharger sur github, mais je ne comprends pas ce qu'il faut y télécharger.
Oups...putain...
....
...
Eh bien, lisez au moins les 50 premières lignes du manuel Rca, pourquoi êtes-vous si stupide ? Et mettez tous vos échecs sur le dos de Rca, de la pseudo-compatibilité, etc.... C'est énervant de voir que ça fait longtemps que tu ne connais pas les choses de base...
Quelle liste ? où as-tu cherché ? as-tu cherché tout court ?
ou
install.packages("tidyft")
Eh bien, les choses élémentaires...
Je n'ai jamais vu de telles erreurs depuis que je travaille avec Rka, donc les questions s'adressent à vous et à ce que vous avez installé ici.
Je n'ai jamais vu de tels problèmes, donc les questions à vous et à ce que vous y avez installé.
remplacer file.choose() par path, mais je pense que c'est plus pratique ainsi.
Je ne comprends pas le truc de la boucle, est-ce que vous avez besoin de jeter les caractéristiques corrélées de l'ensemble ou quoi ? Si oui, le script le fait.
Et que d'autres paquets peuvent affecter les paquets spécifiés dans le script ?
Tout ce que j'ai essayé est ce qui a été publié ici.
Ce qui n'est pas clair avec la boucle, c'est qu'il faut lancer avec un coefficient différent - le nombre de lancers en dépend directement.
Oops...yikes...
....
...
Eh bien, lisez au moins les 50 premières lignes du manuel Rca, pourquoi êtes-vous si stupides ? et mettez tous vos échecs sur le compte de Rca, de la pseudo-compatibilité, etc.... C'est ennuyeux de voir à quel point ça fait longtemps que tu ne connais pas les bases....
Quelle liste ? Où as-tu cherché ? As-tu cherché tout court ?
ou
C'est élémentaire, n'est-ce pas ?
Évidemment, j'ai essayé de trouver et d'installer le paquet - il n'est pas dans la liste, mais dans le journal.
Apparemment, je dois passer à une autre version - j'en ai déjà 4 d'installées - ce n'est pas pratique.
Ce qui n'est pas clair avec le cycle - il est nécessaire de jeter avec un coefficient différent - le nombre de jets en dépend directement.
Il y a un coefficient que l'on peut fixer.
Laissez quelqu'un d'autre répondre à toutes les autres questions, je ne sais pas, peut-être que je ne comprends pas quelque chose.... Je vais vous dire une chose, j'utilise Rku tous les jours pendant de nombreuses heures, plusieurs années, j'ai 3.6.3 et depuis un an je n'ai jamais ! !!! changé de version, vous utilisez Rku 3 fois par an et vous avez 4 versions, et vous ne vous sentez pas à l'aise là, incompatibilités, quelque chose d'autre.... Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais je pense que le problème ne vient pas de Rca...
Pour le contrôle, j'ai testé sur mon kit en utilisant ce script. Résultat :
J'ai encore eu des erreurs :(
Il y a un coefficient que vous pouvez fixer.
Laissez quelqu'un d'autre répondre à toutes les autres questions, je ne sais pas, peut-être que je ne comprends pas quelque chose.... Je vais vous dire une chose, j'utilise Rku tous les jours pendant de nombreuses heures, plusieurs années, j'ai 3.6.3 et depuis un an je n'ai jamais ! !!! changé de version, vous utilisez Rku 3 fois par an et vous avez 4 versions, et vous ne vous sentez pas à l'aise là, incompatibilités, quelque chose d'autre.... Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais je pense que le problème ne vient pas de Rca...
Vous pouvez, mais je suis en faveur de l'automatisation du processus - exécuter et faire autre chose ou exécuter et attendre que chaque étape soit terminée, ce serait un facteur manuel à tordre.
J'ai la version 3.5 pour le script de travail, tous les autres ont été modifiés juste sous le code des habitants ici. Les nouvelles versions ne fonctionnent pas avec les anciens codes (paquets).
Vous pouvez, mais je suis favorable à l'automatisation du processus - exécuter et faire autre chose ou exécuter et attendre que chaque étape soit terminée, ce serait un facteur manuel à tordre.
J'ai la version 3.5 pour le script de travail, tous les autres j'ai changé juste sous le code des habitants locaux. Les nouvelles versions ne fonctionnent pas avec les anciens codes (paquets).
Quel est donc l'intérêt de cette recherche ?
filtrer les caractéristiques dont la corrélation est supérieure à 0,9.
filtrer les caractéristiques dont la corrélation est supérieure à 0,8.
filtrer les éléments dont la corrélation est supérieure à 0,7.
à éliminer les signes dont la corrélation est supérieure à 0,6.
....
..
Je ne comprends pas l'intérêt de cette méthode, il suffit de filtrer une fois et c'est tout.
========================================
En outre, il est bien connu que les personnes en bois se fichent éperdument des caractéristiques corrélées.
Prenez, entraînez le modèle, sélectionnez les caractéristiques importantes du modèle et ne vous inquiétez pas...
vous ne faites pas n'importe quoi, vous ne perdez pas votre temps et celui des autres.
J'ai dû mettre plus de paquets
Le script est parti dans une longue réflexion, ayant pris 6 gigaoctets de mémoire - l'échantillonnage lui-même est à moins d'un gigaoctet - ce qui semble être une consommation excessive.
Toujours en attente.