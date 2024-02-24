L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2195
Oui, toute tentative de prédire les niveaux est cent fois plus difficile que de prédire une valeur de trace, tout n'est pas clair, il faut inventer un tas de choses nouvelles et pas banales pour mettre en œuvre l'idée....
Mais c'est intéressant, et je rêve que ça marche).
Non, il est difficile d'en tirer les conséquences. Je sens que je vais devoir y retourner plus d'une fois. Et l'exactitude du résultat dépend de l'ordre des conditions. Comme un bon fromage ou une bonne pâte, vous ne pouvez pas mélanger tous les ingrédients en même temps...)))) Je commencerai par les extrémums de second ordre pour déterminer l'état des extrémums de la première condition et de la condition inférieure à la barre. Le mouvement à l'intérieur de la barre est étroit))))
Écoutez, avez-vous fait quelque chose avec l'AMO ? À quel niveau en êtes-vous avec ce genre de choses ?
D'abord l'algorithme, puis le NS et l'AMO. J'ai besoin de comprendre ce qu'il faut rechercher. Je comprends ce que sont les poids et comment fonctionnent les cerveaux, et je comprends aussi un peu comment les packs AMO sont structurés).
Pour l'instant, j'ai les extrêmes divisés en niveaux, les vitesses de bord et de traversée, l'écart de couloir absolu et les rapports de couloir moyens de tous les niveaux, les moyennes de barre hyloi et openclosis que je mesure aussi.
pas sur aucun. ça me semble plus logique de le faire manuellement.
c'est très correct...
Vous pouvez former les règles et les apprendre avec Forrest, n'est-ce pas ?
c'est très juste...
On pourrait se contenter de données extrêmes ou d'incréments entre elles en référence aux numéros de barre. Vous pouvez examiner les vitesses aux bords du couloir avec la largeur du couloir. Jusqu'ici, dans la tâche de la stratégie d'équilibre. Étudier comment diviser correctement les parcelles à partir des données reçues. La formulation du problème, quand on est au vent on augmente la force, quand on est contre on perd la force. Les demi-tours nous font aussi perdre nos forces. C'est simple. ))))
Vous ne comprenez pas, je veux dire autre chose... J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, nous pourrions faire équipe, que mt4 mettrait en œuvre l'idée, mais vous avez besoin d'au moins des choses de base que vous savez faire avec MO ...
Je ne veux pas déranger Max, il préfère s'occuper des encodeurs, il vaut mieux chercher le graal ...
Prévision des extrémités
la prévision des extrêmes.
C'est peu probable pour l'instant. Et P-ku devra en comprendre au moins une partie. Pas encore, pas avant le réveillon du Nouvel An, c'est sûr. Je n'ai même pas fini de lire le livre rose, je me suis laissé emporter).
Jusqu'au premier extremum l'expansion du second ordre, puis un saut vers le bas, puis une tendance du troisième ordre vers le haut, puis une tendance du second ordre vers le bas, puis un saut vers le haut, puis une tendance du premier ordre vers le bas, puis un saut vers le haut, vers le bas, vers le haut, puis une tendance de la barre, du premier ordre, de la barre vers le bas. C'est ce que je veux obtenir)
Il est peu probable qu'il soit encore chronométré. Et la R-Ku devra trouver une solution d'une manière ou d'une autre. Pas encore, pas avant le réveillon du Nouvel An, c'est sûr. Je n'ai même pas encore lu le livre rose, je me suis laissé emporter) C'est une belle photo)
Unreal. Ce n'est pas un labyrinthe que vous devez mémoriser. Le labyrinthe de notre commerçant est toujours en train de se réarranger.
Bien sûr, c'est compliqué, mais les dieux ne sont pas les seuls... Bien sûr, il y aura une erreur... L'algorithme calcule maintenant les extrema dans la dynamique et ne semble pas faire d'erreurs).