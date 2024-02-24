L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2196
Le cours sur les roll-ups est terminé, même si j'ai laissé tomber, car je ne suis pas intéressé par le simple fait de brancher des vidéos sur YouTube.
Mais, maintenant, j'ai ouvert beaucoup de cours gratuits et payants, comme ceux de Coursera. Je vais en prendre un autre ;)). Pour une raison quelconque, ils recommandent l'anglais, mais cela ne fait aucune différence. Plus vous suivez de cours, plus votre niveau est élevé. Ensuite, ils vous donnent un certificat numérique.
Où allez-vous ?
https://2035.university/
Ouais, cool. Mon tenseur ne veut pas se lever pour une raison quelconque, donc je vais regarder la torche.
Je ne suis même pas tant intéressé par la mise en œuvre que par l'approche elle-même. Comment établir des distributions, interpréter, etc. Parce qu'il y a différentes façons de le faire.
Voici des articles intéressants 1, 2, qui donnent une idée de ce qui se passe à l'intérieur.
Cool !
Voici des exemples de divers modèles génératifs, y compris VAE avec des exemples pour pytorch, peut être utile
https://github.com/wiseodd/generative-models
ces niveaux, c'est tellement compliqué...
Dites-moi, qui aurait pensé que cette section à gauche pourrait être la cause de ce rebond à droite ?
Combien d'informations supplémentaires y a-t-il entre les deux ?
Je vais me vanter un peu et dire que je soupçonnais ou que j'étais presque sûr que c'était le cas -.....
Mais ce n'est pas l'essentiel, l'essentiel est qu'il n'existe pas d'algorithme "prêt à l'emploi" capable de trouver de telles relations. .....
J'ai fait de nombreuses recherches dans la littérature scientifique pour trouver une solution à un problème similaire sur le marché, mais ce problème semble être absent...
C'est pourquoi il n'existe aucun algorithme capable de résoudre ce problème...
Et d'ailleurs, en regardant l'image, vous pouvez comprendre que le marché n'est pas une série chronologique, il est comme écrit dans un format de série chronologique, mais il faut travailler avec lui d'une autre manière, avec la compréhension de sa structure ...
Cela signifie que toutes les approches connues ne fonctionnent pas, ce qui en principe est confirmé par la pratique...
Je ne préconise rien et je n'essaie pas de faire changer d'avis qui que ce soit ... Je voulais juste écrire et j'ai écrit...
Il est nécessaire de confirmer l'hypothèse. C'est possible. Mais ça ne semble pas logique. Nous devons examiner différents sites.
Nous devons confirmer l'hypothèse. C'est possible. Mais ça ne semble pas logique. Nous devons examiner les différentes sections.
Qu'est-ce qui n'est pas logique ?
Qu'est-ce qui n'est pas logique ?
Que le motif est répétitif et non aléatoire. Bien que le caractère aléatoire ne soit pas secondaire.
Vous essayez de prédire trop longtemps à l'avance. Une avance de 5 à 10 barres est encore possible. Mais 100 est impossible.
Le problème est que je ne prévois pas le modèle mais le prix de rebond, et le rebond nécessaire peut se produire en 5 bougies ou en 55, cela n'a pas d'importance, et ce sera le même modèle....
C'est ce que je dis, l'approche du marché en tant que BP ne fonctionne pas car ce sont les prix (niveaux) qui comptent sur le marché, pas les vagues de mouvements de prix (modèles).
Le fait est que je ne prévois pas un modèle mais un prix de rebond, et le rebond au bon prix peut se produire après 5 bougies ou après 55, cela n'a pas d'importance, et ce sera le même modèle....
C'est ce que je dis, l'approche du marché en tant que BP ne fonctionne pas, car ce sont les prix (niveaux) qui sont importants sur le marché, pas les vagues de mouvements de prix (modèles).