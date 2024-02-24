L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2192
c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement que de l'"eau" descriptive qui n'a rien à voir avec la science.
oui, mais même cela est plus proche du commerce que du tsos
Allez, arrêtez de vous disputer... Celui qui comprend comprend.
Peut-être que la compréhension viendra à quelqu'un d'autre.
Eh bien, c'est à l'envers.
Il suffit de l'étudier au moins superficiellement pour comprendre.....
pour comprendre que toute manipulation d'une fonction est déjà une DSP, n'importe laquelle ! !!
filtrage, prédiction, traitement, modulation, recherche de motifs, analyse...
les mêmes réseaux neuronaux, ce sont des filtres numériques, et les filtres numériques font partie du DSP.
c'est juste que tout le monde ici a le concept que le DSP est comme des signaux radio.
Oui. Ce n'est pas parce qu'un prix (cotation) n'est pas une fonction continue, il est discret dans le temps et quantifié en niveau - c'est pourquoi il doit être traité selon les règles du DSP.
Je vois à contre-courant de la tendance jusqu'à présent. Les transactions d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain.
plus une semaine et plus une compétition....
abonné e.
La température est également mesurée de manière discrète. Lan est bon. DSP et ECM sont des sciences appliquées, pas fondamentales. Je n'aime pas les filtres, bien que le micro-ondes avec un magnétron et un klystron et des filtres en peigne semblait compter)))). Eh bien, je ne suis pas du tout tombé dans le panneau)))) Mais quand la formule a vraiment vu ici avec les avantages et les inconvénients du filtre, alors peigne multidirectionnel se souvient)
Alors, voici l'affaire.
Je veux prédire les poutres de canal
Pour construire un canal, vous avez besoin de trois paramètres
1) hauteur à partir de tt (point actuel)
2) bas de tt
3) la pente du canal
trois valeurs au total...
Je dois convertir ces trois valeurs en une seule afin d'entraîner un modèle de régression...
Ensuite, je dois à nouveau convertir la valeur prédite en trois valeurs (paramètres du canal).
Je pensais le faire en utilisant l'ACP, en réduisant la dimensionnalité à une composante, puis en convertissant à nouveau à partir de la prévision...
mais je n'ai pas réussi à décrire les trois paramètres en un seul composant, trop de perte d'information, un seul composant n'est pas suffisant
Karoch, nous devons résoudre le problème suivant : qui peut former des réseaux avec trois sorties (paramètres) pour la régression ?
Ou avez-vous d'autres suggestions ?
PS. La formation de trois modèles n'est pas une option