L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2198
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Et quel est le délai maximal entre la cause et l'effet, des statistiques ?
pas encore, ce n'est pas une tâche banale, c'est cent fois plus difficile que de prédire un pas en avant ou ce genre de choses...
vous devez le découvrir par vous-même.
Mais je vais poser une contre question : quel est l'écart entre l'ouverture d'une transaction et la prise d'un stop, ou entre l'ouverture d'une transaction et la prise d'un take ?
Le Stop and Take est un ordre limite, la force qui crée les niveaux.
Il est désormais clair que ce concept de "fossé" n'a pas de limites précises ?
C'est ce qu'elibrarius n'a pas compris.
Nan, selon tous les paramètres, le marché est une série chronologique, mais selon sa structure interne, il ne l'est pas...
le marché est dirigé par les ordres, les ordres de marché et les ordres à cours limité... ce sont les limites qui créent les niveaux, les canaux, etc...
aucune méthode de BP, et il y en a beaucoup,ne prend en compte l'influence des ordres à cours limité sur le prix (BP) ...
Pensez-vous que le prix atteint l'ordre limite et se retourne donc ?
Pensez-vous que le prix atteint la limite et s'inverse pour cette raison ?
J'en suis sûr, mais c'est mon avis, pas la vérité.Quelle autre raison pourrait-elle être ? Je me demandais vraiment...)
Si vous ne résolvez pas le problème du fonctionnement des robots des grands acteurs, rien ne fonctionnera pour vous.
Oui, il y a des niveaux, mais ils sont toujours nouveaux par rapport aux prix précédents. C'est le problème de ne pas comprendre les marchés.
Si vous ne résolvez pas le problème du fonctionnement des robots des grands acteurs, rien ne fonctionnera pour vous.
Oui, il y a des niveaux, mais ils sont toujours nouveaux par rapport aux prix précédents. C'est le problème quand on ne comprend pas les marchés.
Pourquoi est-ce que...
Un grand joueur ouvre en vendant à des petits joueurs, et ferme ses achats (ventes) en utilisant les pertes stop(achats) des mêmes petits joueurs ...
Les Stop Loss s'accumulent en un seul endroit (grâce aux yelders, gerbals et pro's), c'est le niveau que vous pouvez essayer de prévoir.en théorie....
Pourquoi pas...
un grand joueur ouvre un achat en vendant à des petits joueurs, et ferme son achat (vente) en raison des pertes stop(achat) des mêmes petits joueurs ...
Les stoploss s'accumulent en un seul endroit (grâce aux spreaders, aux herders et aux vendeurs), c'est le niveau que vous pouvez tenter de prévoiren théorie....
Et pourquoi les petits commerçants vendent-ils là où les grands achètent ? Ça ne semble pas être une idée stupide ?
Je suis sûr que ça l'est, mais c'est mon avis, pas la vérité.Quelles autres raisons pourraient-elles être ? Je me demandais vraiment :)
Cela varie - parfois, il y a vraiment un mur de volumes élevés sur quelques niveaux de la coupe et il y a moins d'activité d'achat - pour des raisons naturelles, il y a un renversement.
Cependant, le plus souvent, les niveaux sont défendus visuellement - les volumes commencent à baisser et le prix s'inverse.
Si nous atteignons rapidement les niveaux, la densité dans la coupe est épuisée, ce qui rend la croissance insoutenable, et celui qui veut quitter le marché perdra beaucoup d'argent.
C'est-à-dire qu'il existe de nombreuses raisons et qu'elles doivent être considérées dans leur ensemble.
Ajouté :
Voici la limite supérieure du canal de régression comme résistance sur Si aujourd'hui
C'est différent - parfois il y a vraiment un mur de volume élevé sur quelques niveaux de la coupe et il y a moins d'activité d'achat - pour des raisons naturelles il y a un renversement.
Cependant, le plus souvent, il y a une défense visuelle de niveau - les volumes commencent à baisser et le prix s'inverse.
Si nous atteignons rapidement les niveaux, la densité dans la coupe est épuisée, ce qui rend la croissance insoutenable, et celui qui veut quitter le marché perdra beaucoup d'argent.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons et qu'elles doivent être considérées comme un tout.
Alexei, tu ne fais le lien avec le forex que d'un point de vue purement spéculatif. La partie spéculative est faible. C'est difficile de se concentrer dessus.
Alexei, tu ne fais le lien avec le forex que d'un point de vue purement spéculatif. La partie spéculative est faible. C'est difficile de se concentrer dessus.
Je regarde le Si Bet et je tire des conclusions de ce que je vois.
Observez le verre.
Et les banques spéculent lorsqu'elles exécutent des ordres d'achat/de vente de devises de clients, des personnes morales.
Pourquoi les petits vendent-ils là où les grands achètent ? Ça ne semble pas être une idée stupide ?
la question est fausse, chaque transaction est à double sens.
Pour qu'un grand joueur achète pour un million, il faut que quelqu'un vende pour un million. .... même endroit, même prix, même milliseconde...
les gros joueurs ne peuvent pas acheter dans le vide aussi bien que les petits joueurs...
Il se tient juste dans la vitre et attend l'activité des petits joueurs, et les prend tous, car il est l'inverse des petits joueurs.
maintenant tout ce dont vous avez besoin est d'amener tous les stops pour fermer votre position ... Vous provoquez tous les participants "en position" à un trade inverse