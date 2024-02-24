L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2200
Porteur d'eau 🤣🤣🤣🤣 mais dans une banque. La fille va te demander où tu travailles. Dans une banque !
Bon, pas littéralement comme porteur d'eau, mais comme caissier, il n'y a pas de poste pourun porteur d'eau dans une banque, mais je suis d'accord, il n'y a pas beaucoup de pathos ((
Les banques travaillent avec des clients. Elles reçoivent des devises de certains clients et les vendent à d'autres. Lorsqu'il y a une distorsion, ils peuvent acheter ou vendre. Mais ce n'est pas une spéculation. Oui, et c'est dans ce but que les traders s'assoient et font des transactions à un meilleur prix.
En théorie, oui, mais en réalité, tous les banquiers de haut niveau rêvent d'avoir un hedge fund de poche comme Goldman, etc. Et les traders ne négocient pas seulement des skews.
Réfléchissons, l'essentiel est la connaissance.
Maxim Dmitrievsky:
Le singe n'a pas encore perdu, le mien certainement pas. Peut-être que la semaine prochaine, je l'utiliserai sur du vrai MO, car j'ai commencé à obtenir de très bons résultats. En ce qui concerne Rena, il a prouvé une fois de plus qu'il était un observateur des étoiles. Il a écrit sur les filtres et les DSP et a surveillé un singe. Il n'y a donc plus rien à dire à ce sujet. + Je laisse tomber le sujet car il n'y a que de l'eau ici. Rien d'intéressant. Une perte de temps.
Dommage, vous êtes l'un des rares à avoir orienté ce sujet dans le sens de la ME, en cherchant des directions intéressantes, et en partageant vos découvertes. Merci pour vos publications !
Pourquoi les petits vendent-ils là où les grands achètent ? Ça ne semble pas être une idée stupide ?
Ont-ils le choix ? :)))) L'agriculture collective est volontaire, pas comme ça, qu'on le veuille ou non :))))
En théorie, oui, mais en réalité, tous les dirigeants des banques rêvent d'avoir un fonds spéculatif de poche comme les Goldman, etc. et les traders ne font pas que biaiser les échanges.
Je vais vous dire un secret. Seulement à personne d'autre. C'est fait pour enrichir un certain groupe. Just sabe)).
Tu ne vas nulle part. Tu travailleras dans la construction ou dans une usine, tu deviendras intelligent et tu reviendras ici avec un nouveau bagage de connaissances.
Cool dépo sur le signal. Il ne s'en sortira jamais))
Graal qu'il a assommé lundi et fermé aujourd'hui avec des stylos // pourcentage réduit "Algotrading".
donc il n'y a rien à dire.
une telle position....
======================================
OOS trading
sur les signes triviaux de l'OHLC.
Je n'ai même pas essayé de compliquer les choses.
une telle position....
======================================
Qui vous empêche de parier pour de vrai et de couper de l'argent ?
Ou vous demandez notre permission ?
Oui, je le fais.