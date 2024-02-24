L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2194
Et nous continuons tous à admirer))))
Pourquoi en faire tout un plat, je vous le demande. ....
Le cirque est parti, mais les clowns sont restés.
Exemple intéressant d'échantillonnage de nouveaux points à partir de la CVAE, un exemple de sélection de plage pour l'échantillonnage (dans l'espace des caractéristiques). Transformation de l'espace des caractéristiques. Visualisation des classes/distributionsSi vous en avez un en python, c'est génial.
Voici la formulation de l'autocodeur variationnel, et sa révision dans keras avec création de sa fonction de perte. Je vais y travailler ce soir)
https://wiseodd.github.io/techblog/2016/12/10/variational-autoencoder/
Voici la formulation de l'autocodeur de variation, et sa révision dans keras avec la création de sa fonction de perte. Je vais y jeter un coup d'œil ce soir)
https://wiseodd.github.io/techblog/2016/12/10/variational-autoencoder/
Ouais, cool. Mon tenseur, pour une raison quelconque, ne veut pas se lever, alors je vais regarder la torche.
Je ne suis même pas tant intéressé par la mise en œuvre que par l'approche elle-même. Comment établir des distributions, interpréter, etc. Parce qu'il y a différentes façons de le faire.
Voici des articles intéressants ( 1 et 2) qui donnent une idée de ce qui se passe en interne.
Eh bien, je l'ai fait... Je ne suis pas très heureux du résultat... J'étais meilleur pour prédire les lignes de tendance
Ce qui est intéressant, c'est que le prix ne reste pas dans le canal prédit, mais rebondit en dehors de celui-ci lorsqu'il est cassé.
photos... tout ce qui se trouve après la ligne verticale est une prévision
date fixée affichée sur la page précédente
Je prévoyais des distributions par n barres en avant (moyenne et variance). En fonction de la distribution, j'ai choisi une stratégie. Bien appris, sur les nouvelles données mal.
Mais avec la nouvelle approche de rééchantillonnage, cela pourrait fonctionner.
Il fait traîner les choses depuis quatre ans. Pendant ce temps, il aurait pu gagner 10 000 livres sur le chantier. Voyons ce qui se passe. Il ne le gâchera pas. Et il sera du bon côté.
Oui... ce n'est pas une chose facile... J'ai encore une idée, si ça ne marche pas, je ne sais pas quoi essayer(((
Oui, toute tentative de prédire les niveaux est cent fois plus difficile que de prédire une valeur de trace, tout n'est pas clair, il faut inventer beaucoup de choses nouvelles et non triviales pour mettre l'idée en œuvre....
Mais c'est intéressant, et je rêve que ça marche).