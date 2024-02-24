L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2189
Les filtres ne servent pas qu'à faire des mash-ups...
L'UC est un filtre, votre solution à un problème est aussi un filtre...
J'en ai marre de toi et de tes filtres... tu finis par avoir des singes).
Et qu'est-ce qui relève du traitement numérique (mathématique) des signaux et ne relève pas de l'économétrie. Au début, il y avait le traitement analogique des signaux, les filtres, et avec l'avènement des signaux numériques analogues, le traitement des signaux a été déplacé vers les mathématiques. Et qu'est-ce que vous ne savez pas en maths si vous connaissez l'économétrie et le traitement du signal)))). Lobachevsky et séries irrationnelles non nécessaires))))
Matstat est nécessaire - estimation des paramètres, tests d'hypothèse, etc. Au moins au niveau d'une compréhension claire de ce qu'est une valeur p, etc.
En économétrie, on ne peut pas non plus s'en passer.
et tu te retrouves avec de la pâte.
;)
vous avez stupidement acheté sur l'ensemble du stick down parce que le prix a dévié du filtre vers le bas. Et il a vendu quand ça montait. Si elle y est utilisée, bien sûr.
En plus de toutes les conneries - neuro, csos, il y a beaucoup de concepts financiers
comme le risque, le MM, etc.
le dernier prend environ 100 fois plus d'espace dans le programme
Vous pouvez gagner de l'argent sans savoir comment produire un signal, en ne connaissant que les finances.
Ce n'est pas là. C'est une stratégie différente.
Si vous remarquez, la stratégie suit également la tendance et les pips sont à plat, et possède de nombreuses autres caractéristiques.
Je vois à contre-courant de la tendance jusqu'à présent. Les affaires d'aujourd'hui seront faites demain.
Il n'y a pas d'économétrie :
1) Prétraitement des signaux, quantification, élagage, etc. Le DSP regorge de ces techniques et tout est prouvé par des théorèmes et la pratique.
En DSP, il existe des sections entières de prétraitement initial des signaux.
2) Il n'y a pas de théorie de la création de filtres, il existe des solutions toutes faites mais elles sont très différentes et il y en a très peu...
Il y a des sections entières sur le filtrage dans le DSP, ce qu'il faut créer, comment trouver les paramètres, comment construire des filtres adaptatifs "intelligents", etc.
tous prouvés par des théorèmes et la pratique.
3) L'analyse spetrale n'a aucune théorie, rien, mais elle peut être utilisée pour compter toutes sortes de saisonnalité, de variation, de filtrage, de coefficients de corrélation, d'autocorrélation, de corrélation croisée, etc., et en général tous ces concepts sont issus du DSP ...
l'économétrie représente 2-4% de l'information de la DSP .... c'est comme ça que je le vois
il n'y a rien dedans qui n'existe pas dans DSP, DSP a mille fois plus de ce que l'économétrie n'a pas.
Bien sûr, ces domaines se chevauchent, mais ils sont fondamentalement différents. Et le prétraitement, les filtres adaptatifs intelligents avec rétroaction, eh bien, c'est..... Et personne n'interdit ces méthodes pour traiter quoi que ce soit, RV ou musique. Dans l'ECM, il y a encore des subtilités matricielles et probabilistes, qui sont absentes dans le DSP. La quantification d'un signal est une bonne chose, mais ça m'a toujours dérangé, l'échantillonnage périodique d'un signal continu pour réduire la taille par quelque chose de quantifié...
En général, l'un n'interfère pas avec l'autre, et si vous savez comment l'utiliser, c'est bon)))). Mais l'ECM ne fait pas partie de la DSP. Ce sont des choses différentes. Et le DSP fait partie des mathématiques, de matstat et des mathématiques simples).
Et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans l'économétrie))))