L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2187

mytarmailS:
Les encodeurs sont magnifiques... Je regarde ces vidéos maintenant. Vous pouvez, en gros, trouver les bonnes zones à négocier et les anomalies, que vous pouvez ensuite filtrer. Et pour l'échantillonnage, bien sûr. La recherche d'anomalies est un sujet que personne n'a abordé ici.
 
Maxim Dmitrievsky:
Payez-vous le patlato pour le groupe de soutien ? Ou avez-vous un autre type de règlement mutuel. En nature, peut-être 😄.

De qui parlez-vous, bon sang ?

Je comprends, ce n'est pas la première fois que je me fais insulter en une journée.

Qui voulez-vous dire ?

Renat Akhtyamov:

Maintenant, de qui parlez-vous ?

J'ai compris, je t'ai insulté.

Qui voulez-vous dire ?

Je vous ai insulté ? Tu te débrouilles tout seul, puis tu te cognes, puis tu te cognes encore... Le hérisson pleurait, mais continuait ... cactus
 
Maxim Dmitrievsky:
Vous ai-je insulté ? Vous grimpez, puis vous cognez, puis vous cognez encore. Le hérisson pleurait, mais continuait ... cactus

Je n'ai rien dit et je ne l'ai pas écrit pour toi.

Nous parlons sur le forum, s'il vous plaît, n'interférez pas avec nous.

Qui voulez-vous dire par là, de toute façon ?

Renat Akhtyamov:

Je n'interfère pas et je ne vous ai pas écrit.

Nous parlons sur le forum, ne vous en mêlez pas.

Alors, de qui parlez-vous ?

Chat :)) Je vais manger des crêpes et regarder les encodeurs.
 
Maxim Dmitrievsky:
Que sont les anomalies.

 
Maxim Dmitrievsky:
Les encodeurs sont beaux... Je regarde ces vidéos maintenant. Vous pouvez, en gros, trouver les bonnes zones à négocier et les anomalies, que vous pouvez ensuite filtrer. Et pour l'échantillonnage, bien sûr. La recherche d'anomalies est un sujet qui n'est pas abordé ici.

Pourquoi le problème devrait-il être résolu ? C'est simple, construisez un autoencodeur (n'importe lequel) et utilisez-le. Si vous avez besoin d'un exemple, je vais vous en donner un.

Bonne chance

Vladimir Perervenko:

Il n'y a aucune raison de le révéler. C'est simple, construisez un auto-encodeur (n'importe lequel) et appliquez-le. Si vous avez besoin d'un exemple, je vais vous en donner un.

Bonne chance

Exemple intéressant d'échantillonnage de nouveaux points à partir de la CVAE, un exemple de sélection de plage pour l'échantillonnage (dans l'espace des caractéristiques). Transformation d'un espace caractéristique. Visualisation des classes/distributions.

si vous en avez un en python - parfait
Le cours sur les roll-ups est terminé, bien que j'y aie renoncé, car je ne suis pas intéressé par le simple fait de brancher des vidéos YouTube.

Mais, maintenant, j'ai ouvert beaucoup de cours gratuits et payants, comme ceux de Coursera. Je vais en prendre un autre ;)). Pour une raison quelconque, ils recommandent l'anglais, mais cela ne fait aucune différence. Plus vous suivez de cours, plus votre niveau est élevé. Ensuite, vous obtenez un certificat numérique.


 
Maxim Dmitrievsky:

J'aimerais suivre un cours en institut régulier où l'on enseigne les réseaux neuronaux, l'optimisation, la création de modèles de processus réels, etc...

Mais je suis trop faible en maths ((

