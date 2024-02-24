L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 718
Et voici le paquet de chaux (disponible en R).
C'est ainsi que son principe de sélection est expliqué.
L'approche générale adoptée par lime pour atteindre cet objectif est la suivante :
PS.
Notez que les deux paquets définissent l'impact du prédicteur sur le prédicteur et non son importance dans la construction du modèle, qui est considéré comme une boîte noire.
J'utilise le paquet vreat pour sélectionner les prédicteurs et je le comprends comme suit. Alors... pensées à haute voix ....
Ce paquet détermine l'importance des prédicteurs et les prédicteurs qui ont le score maximum (par convention) sont considérés comme importants. Lors du prétraitement des données et de l'obtention du résultat, R montre uniquement qu'il existe des dépendances cachées et explicites entre l'ensemble donné de prédicteurs et la variable de sortie. Il indique donc seulement qu'il existe des dépendances et que la recherche de ces dépendances est effectuée par l'optimiseur.
R- dit qu'il y a des dépendances, l'optimiseur dit. Oui, voici les dépendances...... Comme cela....
Salut !
Les gars, quand allez-vous finir le super bot avec l'IA ?
Tu vas vieillir à force d'attendre comme ça ;))
Comment ça, tu as fini ? Vous pensez créer une IA et mettre vos mains dans votre pantalon... allez marcher...... ??? C'est tout ???
L'IA nécessite un toilettage hebdomadaire ainsi qu'un suivi quotidien de ses performances. Personnellement, j'ai déjà tous les codes terminés et polis. Il ne me reste plus qu'à former et tester les modèles obtenus. C'est ainsi que...
Non, l'IA est une personnalité et ne veut pas être contrôlée.
Toute personnalité a été contrôlée par quelqu'un pendant sa croissance et sa formation. Les parents, les enseignants, etc., etc., donc jusqu'à ce que cette personne ait atteint une relation responsable avec ce qu'elle est censée faire. Il faut la contrôler, sinon ils vont la priver de ses droits parentaux.
D'autant plus qu'il peut être si espiègle que vous ne pouvez pas le laisser sans surveillance. Vivre et apprendre. Il s'avère que tant qu'il y aura une IA, elle sera toujours assise à son bureau, quelle que soit son intelligence..... IMHO
nous sommes trop bêtes pour eux et ils sont parfaits... nous les créerons et nous nous éteindrons
... Personnellement, j'ai tous les codes déjà terminés et polis. Maintenant, je ne fais qu'apprendre et tester les modèles qui en résultent. C'est comme ça...
Y a-t-il un endroit où l'on peut voir le résultat des codes "finis et polis" ? Comment fonctionnent-ils à la suite de la formation et des tests ? Quelque chose comme le suivi de myfxbook ?
Malheureusement non. J'entraîne des modèles chaque semaine. Mes statistiques de signaux sont déprimantes car il y a une énorme différence entre les tests et le trading réel. Non pas dans la divergence des résultats, mais dans les nuances du temps réel.
Je ne sais pas pourquoi j'ai reçu l'erreur indiquant que l'indicateur est trop lent et demandant de le réécrire.
Si je voulais essayer de le recalculer pour une barre mais que ce n'est pas pour toute la période, je devrais le recalculer pour les 100 dernières barres.