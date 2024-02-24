L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 718

Et voici le paquet de chaux (disponible en R).


C'est ainsi que son principe de sélection est expliqué.

L'approche générale adoptée par lime pour atteindre cet objectif est la suivante :

  1. Pour chaque prédiction à expliquer, permutez l'observation n fois.
  2. Que le modèle complexe prédise le résultat de toutes les observations permutées.
  3. Calculez la distance entre toutes les permutations et l'observation originale.
  4. Convertir la distance en un score de similarité.
  5. Sélectionnez m caractéristiques décrivant le mieux le résultat du modèle complexe à partir des données permutées.
  6. Ajustez un modèle simple aux données permutées, en expliquant le résultat du modèle complexe avec les m caractéristiques des données permutées pondérées par leur similarité avec l'observation originale.
  7. Extrayez les poids des caractéristiques du modèle simple et utilisez-les pour expliquer le comportement local du modèle complexe.

PS.

Notez que les deux paquets définissent l'impact du prédicteur sur le prédicteur et non son importance dans la construction du modèle, qui est considéré comme une boîte noire.

Understanding lime
  • Thomas Lin Pedersen & Michaël Benesty
  • cran.r-project.org
The following is a simple example which seeks to explain the outcome of a model classifying sentences from 30 scientific papers as being about (or not) the author’s own work, e.g. methods, results or conclusions. Most of the things written for can be applied to textual data. We will test our model on test data. Now we are sure that the model...
 

J'utilise le paquet vreat pour sélectionner les prédicteurs et je le comprends comme suit. Alors... pensées à haute voix ....

Ce paquet détermine l'importance des prédicteurs et les prédicteurs qui ont le score maximum (par convention) sont considérés comme importants. Lors du prétraitement des données et de l'obtention du résultat, R montre uniquement qu'il existe des dépendances cachées et explicites entre l'ensemble donné de prédicteurs et la variable de sortie. Il indique donc seulement qu'il existe des dépendances et que la recherche de ces dépendances est effectuée par l'optimiseur.

R- dit qu'il y a des dépendances, l'optimiseur dit. Oui, voici les dépendances...... Comme cela....

 

Salut !

Les gars, quand allez-vous finir le super bot avec l'IA ?

Tu vas vieillir à force d'attendre comme ça ;))

 
Alexander Ivanov:

Salut !

Les gars, quand allez-vous finir le super bot avec l'IA ?

Tu vas vieillir en attendant.)

Comment ça, tu as fini ? Vous pensez créer une IA et mettre vos mains dans votre pantalon... allez marcher...... ??? C'est tout ???

L'IA nécessite un toilettage hebdomadaire ainsi qu'un suivi quotidien de ses performances. Personnellement, j'ai déjà tous les codes terminés et polis. Il ne me reste plus qu'à former et tester les modèles obtenus. C'est ainsi que...

Mihail Marchukajtes:

Qu'est-ce que tu veux dire, tu as fini ? Vous pensez avoir créé une IA et mis les mains dans votre pantalon... ? allez marcher...... ??? C'est tout ???

L'IA nécessite un toilettage hebdomadaire ainsi qu'un suivi quotidien de ses performances. Personnellement, j'ai déjà tous les codes terminés et polis. Il ne me reste plus qu'à former et tester les modèles obtenus. Alors...

Non, l'IA est une personnalité et ne veut pas être contrôlée.

 
Maxim Dmitrievsky:

Non, l'IA est une personne et ne veut pas être contrôlée.

Toute personnalité a été contrôlée par quelqu'un pendant sa croissance et sa formation. Les parents, les enseignants, etc., etc., donc jusqu'à ce que cette personne ait atteint une relation responsable avec ce qu'elle est censée faire. Il faut la contrôler, sinon ils vont la priver de ses droits parentaux.

 
Konstantin Nikitin:

Toute personnalité, pendant sa croissance et sa formation, est contrôlée par quelqu'un. Les parents, les enseignants, etc., etc., jusqu'à ce que cette personne ait atteint une attitude responsable vis-à-vis de ce qu'elle est censée faire. Vous devez la contrôler ou ils lui retireront ses droits parentaux.

D'autant plus qu'il peut être si espiègle que vous ne pouvez pas le laisser sans surveillance. Vivre et apprendre. Il s'avère que tant qu'il y aura une IA, elle sera toujours assise à son bureau, quelle que soit son intelligence..... IMHO

Konstantin Nikitin:

Toute personnalité, pendant sa croissance et sa formation, a été contrôlée par quelqu'un. Les parents, les enseignants, etc., etc., jusqu'à ce que cette personne adopte une attitude responsable vis-à-vis de ce à quoi elle est destinée. Vous devez la contrôler ou ils lui retireront ses droits parentaux.

nous sommes trop bêtes pour eux et ils sont parfaits... nous les créerons et nous nous éteindrons

 
Mihail Marchukajtes:

... Personnellement, j'ai tous les codes déjà terminés et polis. Maintenant, je ne fais qu'apprendre et tester les modèles qui en résultent. C'est comme ça...

Y a-t-il un endroit où l'on peut voir le résultat des codes "finis et polis" ? Comment fonctionnent-ils à la suite de la formation et des tests ? Quelque chose comme le suivi de myfxbook ?

 
Alexander Sevastyanov:

Y a-t-il un endroit où l'on peut voir le résultat des codes "finis et polis" ? Quelles sont leurs performances à la suite de la formation et des tests ? Quelque chose comme le suivi de myfxbook ?

Malheureusement non. J'entraîne des modèles chaque semaine. Mes statistiques de signaux sont déprimantes car il y a une énorme différence entre les tests et le trading réel. Non pas dans la divergence des résultats, mais dans les nuances du temps réel.

Je ne sais pas pourquoi j'ai reçu l'erreur indiquant que l'indicateur est trop lent et demandant de le réécrire.

Si je voulais essayer de le recalculer pour une barre mais que ce n'est pas pour toute la période, je devrais le recalculer pour les 100 dernières barres.

   if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<=0)// проверка на первый старт расчёта индикатора
     {
      limit=100; // стартовый номер для расчёта всех баров
        }else{
      limit=rates_total-prev_calculated; // стартовый номер для расчёта новых баров
     }
