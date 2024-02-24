L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1440
Je l'ai remarqué aussi et je l'ai appliqué, mais d'après ce que j'ai compris, cela fonctionne parce que les données sont merdiques, et une telle astuce permet de s'entraîner sur une série de valeurs aberrantes. Dans le cas contraire, le modèle s'adapte à un courtier ou même cesse de fonctionner parfois après quelques rafraîchissements de données sur le même terminal.
En bref, j'ai écrit ce qui réduit l'erreur, il existe d'autres astuces plus sophistiquées comme la validation croisée mais d'une manière différente et ainsi de suite. Tous ces éléments réunis font un modèle assez bon. S'il s'agit de trouver des modèles, c'est l'entropie/la transformation mutuelle/les méthodes de prétraitement.
Tout le monde a ses astuces.
J'ai résolu ces problèmes, si ce n'est complètement, au moins quelque chose fonctionne, les erreurs sur la rétroaction 0.1-0.2 (classification), l'entropie est pire mais c'est compréhensible, cette métrique est responsable d'autres choses
bien sûr... mais en fait :
Le plus hilarant est que cette canaille ose vendre ce bouclier sur le marché.
Je vais vous rappeler ce que c'est partout où cette ordure écrit :
Il n'y a rien d'autre comme ça :
Bien sûr, bien sûr... mais en fait :
si vous voulez discuter d'une démo de test, il serait plus logique de poser des questions suggestives, pourquoi ainsi et pas autrement, quelle est la racine du mal, etc.
c'est-à-dire un dialogue constructif. Sinon, ce caquetage de divers magiciens lunatiques ne m'intéresse pas. Vous pouvez continuer à vous laisser aller à vos illusions.
Ne vous faites pas bannir pour avoir fait de la publicité, d'ailleurs. Je ne fais aucune publicité à qui que ce soit, c'est mon propre business.
Tout ce qui est discuté est dans le domaine public dans les articles.
Vous êtes un zéro à cet égard. Pas d'articles, pas d'informations utiles, pas de suivi. Rien.Mais je n'attends pas d'adéquation de la part de telles personnalités, trop faible.
Je suis flatté par l'attention que vous portez à mon travail, mais non.
S'il s'agit de trouver des modèles, c'est l'entropie/la transformation mutuelle/les méthodes de prétraitement.
comment identifier l'alphabet ou la quantité d'informations contenues dans le CD ?
et de nouveau à la question triviale - que faut-il utiliser comme données d'entrée ? - prix de clôture, toutes les barres OHLC, alternance de barres ? quel est le TF.... ?
j'ai passé beaucoup de temps l'année dernière à lire ce forum (recherchez entropie, sujets d'il y a 6-7 ans)
et récupérer les connaissances de l'université - on m'a enseigné la théorie de l'information, c'est une discipline intéressante, mais pour l'appliquer, il faut connaître nos données d'entrée - si vous n'avez pas ces connaissances, c'est de la cryptographie, et, comme dans notre cas (CR), cela se résume à la force brute, ce que nous faisons en IR ))))
Plus précisément sur la 1ère question, il y a un articlehttps://habr.com/ru/post/127394/.
Sur cette base, vous pouvez déjà formuler quelques hypothèses
à propos de la brutforce - il faut toujours chercher dans une zone limitée, sinon ça peut s'éterniser.
Ce que je fais moi-même - je ne sais pas comment l'expliquer en 3 phrases. Je ne fais que passer en revue les options en fonction de mon expérience.
En ce qui concerne l'article et la mémoire du marché - voir en personne, jeté récemment. Ne connaissant que 3 personnes (les plus compétentes) jusqu'à présent, le sujet n'a pas encore été pleinement exploré :)J'attends les réactions, comme on dit, mais je le fais aussi moi-même.