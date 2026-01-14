Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 184
J'étudie différents services qui donnent la possibilité d'enregistrer des cartes étrangères virtuelles et l'un d'entre eux (qui s'appelle "Pay worldwide") a une liste de choses qui ne peuvent pas être payées avec une carte et il sait si sa carte virtuelle fonctionnera lorsqu'il approvisionnera un compte dans mql5.
Peut-être quelqu'un l'a-t-il utilisée ? Parce que l'ouverture de la carte coûte de l'argent. Je n'aimerais pas acheter une carte qui ne sert à rien.
Puis-je demander aux modérateurs s'il est nécessaire de consulter le service d'assistance lorsque le solde reste inutilisé pendant une longue période après avoir été rechargé et que, lors d'un retrait, il est indiqué que les fonds à but non lucratif ne peuvent pas être retirés.
Est-ce qu'un Brésilien peut se retirer de cette plateforme ? Le processus de retrait sur MQL5 est extrêmement horrible pour les Brésiliens. Existe-t-il une assistance à ce sujet ?
