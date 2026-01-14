Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 184

J'étudie différents services qui donnent la possibilité d'enregistrer des cartes étrangères virtuelles et l'un d'entre eux (qui s'appelle "Pay worldwide") a une liste de choses qui ne peuvent pas être payées avec une carte et il sait si sa carte virtuelle fonctionnera lorsqu'il approvisionnera un compte dans mql5.

Peut-être quelqu'un l'a-t-il utilisée ? Parce que l'ouverture de la carte coûte de l'argent. Je n'aimerais pas acheter une carte qui ne sert à rien.


 
Puis-je demander aux modérateurs s'il est nécessaire de consulter le service d'assistance lorsque le solde reste inactif pendant une longue période après avoir été rechargé et que, lors d'un retrait, il est indiqué qu'il n'est pas possible de retirer des fonds à but non lucratif.
 
Magnifique !

La beauté du design industriel est stupéfiante !

 
J'ai cru comprendre, d'après les informations fournies par un modérateur, que les fonds de dépôt non gagnés ne peuvent pas être retirés du tout.
 

Un brésilien peut-il se retirer de cette plateforme ? Le processus de retrait via MQL5 est extrêmement difficile (horrible) pour les Brésiliens. Existe-t-il une assistance spécifique à ce sujet ?
Je n'ai pas beaucoup de cartes de crédit ici au Brésil, mais j'ai lu il y a quelques pages que vous pouviez le faire avec PagBank, mais je ne me souviens pas de ce que j'ai fait de mal avec le compte PagBank ou la carte n'est pas arrivée à temps, mais j'ai pu le faire avec la carte physique Wise, la carte en ligne n'a pas fonctionné chez Wise. Elle a mis environ 5 jours pour arriver à São Paulo, mais nous sommes en grève à la poste donc je ne sais pas, je vous suggère d'essayer les cartes physiques. Wise est bien parce que vous pouvez "retirer" le crédit disponible via PIX
