Référence MQL5 Distribution de Fisher non-centrale MathProbabilityDensityNoncentralF 

MathProbabilityDensityNoncentralF

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Fisher non-centrale avec les paramètres nu1, nu2 et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathProbabilityDensityNoncentralF(
   const double  x,             // valeur de la variable aléatoire
   const double  nu1,           // le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  nu2,           // le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  sigma,         // paramètre de noncentralité
   const bool    log_mode,       // calcule le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

double  MathProbabilityDensityNoncentralF(
   const double  x,             // valeur de la variable aléatoire
   const double  nu1,           // le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  nu2,           // le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  sigma,         // paramètre de noncentralité
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Fisher non-centrale avec les paramètres nu1, nu2 et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à df() dans R.

bool  MathProbabilityDensityNoncentralF(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  nu1,            // le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  nu2,            // le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  sigma,          // paramètre de noncentralité
   const bool    log_mode,       // flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité
   );

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Fisher non-centrale avec les paramètres nu1, nu2 et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathProbabilityDensityNoncentralF(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  nu1,            // le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  nu2,            // le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  sigma,          // paramètre de noncentralité
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité
   );

Paramètres

x

[in]  Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in]  Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

nu1

[in]  Le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

nu2

[in]  Le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

sigma

[in]  Paramètre de noncentralité.

log_mode

[in]  Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.