MathProbabilityDensityNoncentralF

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Fisher non-centrale avec les paramètres nu1, nu2 et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Fisher non-centrale avec les paramètres nu1, nu2 et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

int& error_code

);

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Fisher non-centrale avec les paramètres nu1, nu2 et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à df() dans R.

bool MathProbabilityDensityNoncentralF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Fisher non-centrale avec les paramètres nu1, nu2 et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathProbabilityDensityNoncentralF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

double& result[]

);

Paramètres

x

[in] Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

nu1

[in] Le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

nu2

[in] Le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

sigma

[in] Paramètre de noncentralité.

log_mode

[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.