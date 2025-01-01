MathQuantileNoncentralF

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de la distribution de Fisher non-centrale avec les paramètres nu1, nu2 et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathQuantileNoncentralF(

const double probability,

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution de Fisher non centrale inverse avec les paramètres nu1, nu2 et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qf() dans R.

double MathQuantileNoncentralF(

const double& probability[],

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution de Fisher non centrale inverse avec les paramètres nu1, nu2 et sigma. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathQuantileNoncentralF(

const double& probability[],

const double nu1,

const double nu2,

double& result[]

);

Paramètres

probability

[in] Probabilité de la variable aléatoire.

probability[]

[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

nu1

[in] Le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

nu2

[in] Le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

sigma

[in] Paramètre de noncentralité.

tail

[in] Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).

error_code

[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs des quantiles.