MathQuantileNoncentralF
double MathQuantileNoncentralF(
double MathQuantileNoncentralF(
double MathQuantileNoncentralF(
bool MathQuantileNoncentralF(
Paramètres
probability
[in] Probabilité de la variable aléatoire.
probability[]
[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.
nu1
[in] Le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).
nu2
[in] Le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).
sigma
[in] Paramètre de noncentralité.
tail
[in] Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.
log_mode
[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).
error_code
[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau de valeurs des quantiles.