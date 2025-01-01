- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
- MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
- MathQuantileNegativeBinomial
- MathRandomNegativeBinomial
- MathMomentsNegativeBinomial
MathQuantileNegativeBinomial
Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution pour la loi binomiale négative avec les paramètres r et p. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathQuantileNegativeBinomial(
Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution pour la loi binomiale négative avec les paramètres r et p. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathQuantileNegativeBinomial(
Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution pour la loi binomiale négative avec les paramètres r et p En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qnbinom() dans R.
|
double MathQuantileNegativeBinomial(
Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution pour la loi binomiale négative avec les paramètres r et p En cas d'erreur, retourne false.
|
bool MathQuantileNegativeBinomial(
Paramètres
probability
[in] Probabilité de la variable aléatoire.
probability[]
[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.
r
[in] Nombre de tests réussis.
p
[in] Probabilité de succès.
tail
[in] Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.
log_mode
[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).
error_code
[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau de valeurs des quantiles.