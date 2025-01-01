Variables de systèmes flous

Les variables (linguistiques) floues sont appliquées dans les systèmes flous. Ce sont les variables dont les valeurs sont des mots ou des combinaisons de mots dans un langage naturel ou articiel.

Les variables linguistiques comprennent les ensembles flous. La nature et le nombre de variables floues changent pour chaque tâche lors de la définition des ensembles flous.