A (méthode Get)

Retourne le paramètre du début de l'intervalle décroissant.

double A()

Valeur de Retour

Paramètre du début de l'intervalle décroissant.

A (méthode Set)

Définit le paramètre du début de l'intervalle décroissant.

void A(

const double a

)

Paramètres

a

[in] Paramètre du début de l'intervalle décroissant.