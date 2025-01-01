Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesLogique floueFonctions d'appartenanceCZ_ShapedMembershipFunctionA ABGetValue A (méthode Get) Retourne le paramètre du début de l'intervalle décroissant. double A() Valeur de Retour Paramètre du début de l'intervalle décroissant. A (méthode Set) Définit le paramètre du début de l'intervalle décroissant. void A( const double a // paramètre du début de l'intervalle décroissant ) Paramètres a [in] Paramètre du début de l'intervalle décroissant. CZ_ShapedMembershipFunction B