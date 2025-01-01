DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesLogique floueFonctions d'appartenanceCGeneralizedBellShapedMembershipFunctionC 

C (méthode Get)

Retourne la coordonnée du maximum de la fonction d'appartenance.

double  C()

Valeur de Retour

la coordonnée du maximum de la fonction d'appartenance.

С (méthode Set)

Définit la coordonnée du maximum de la fonction d'appartenance.

void  С(
   const double  с      // valeur de la coordonnée du maximum 
   )

Paramètres

с

[in]  Coordonnée maximum de la fonction d'appartenance.

 

B