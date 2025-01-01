C (méthode Get)

Retourne la coordonnée du maximum de la fonction d'appartenance.

double C()

Valeur de Retour

la coordonnée du maximum de la fonction d'appartenance.

С (méthode Set)

Définit la coordonnée du maximum de la fonction d'appartenance.

void С(

const double с

)

Paramètres

с

[in] Coordonnée maximum de la fonction d'appartenance.