C (méthode Get) Retourne la coordonnée du maximum de la fonction d'appartenance. double C() Valeur de Retour la coordonnée du maximum de la fonction d'appartenance. С (méthode Set) Définit la coordonnée du maximum de la fonction d'appartenance. void С( const double с // valeur de la coordonnée du maximum ) Paramètres с [in] Coordonnée maximum de la fonction d'appartenance.