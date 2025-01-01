DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesISet<T>IsProperSubsetOf 

IsProperSubsetOf

Détermine si le set actuel est un vrai sous-ensemble de la collection ou du tableau spécifié.

Version utilisant une collection implémentant l'interface ICollection<T>.

bool IsProperSubsetOf(
   ICollection<T>*  collection     // une collection pour déterminier la relation
   );

Version utilisant un tableau.

bool IsProperSubsetOf(
   T&  array[]                     // un tableau pour déterminer la relation
   );

Paramètres

*collection

[in]  Une collection pour déterminer la relation.

&collection[]

[in]  Un tableau pour déterminer la relation.

Valeur de Retour

Retourne true si le set courant est un vrai sous-ensemble, ou false sinon.