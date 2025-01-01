- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
Overlaps
Détermine si le set actuel chevauche la collection ou le tableau spécifié.
Version utilisant une collection implémentant l'interface ICollection<T>.
|
bool Overlaps(
Version utilisant un tableau.
|
bool Overlaps(
Paramètres
*collection
[in] Une collection pour déterminer le chevauchement.
&collection[]
[in] Un tableau pour déterminer le chevauchement.
Valeur de Retour
Retourne true si le set actuel et une collection ou un tableau se chevauchent, ou false sinon.