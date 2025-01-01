DocumentationSections
Détermine si le set actuel chevauche la collection ou le tableau spécifié.

Version utilisant une collection implémentant l'interface ICollection<T>.

bool Overlaps(
   ICollection<T>*  collection     // une collection à comparer
   );

Version utilisant un tableau.

bool Overlaps(
   T&  array[]                     // un tableau à comparer
   );

Paramètres

*collection

[in]  Une collection pour déterminer le chevauchement.

&collection[]

[in]  Un tableau pour déterminer le chevauchement.

Valeur de Retour

Retourne true si le set actuel et une collection ou un tableau se chevauchent, ou false sinon.