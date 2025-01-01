DocumentationSections
Locking (Méthode "Get")

Retourne la propriété "Locking" du contrôle.

bool  Locking()  const

Valeur de retour

Valeur de la propriété "Locking".

Locking (Méthode "Set")

Définit la nouvelle valeur de la propriété "Locking" du contrôle.

void  Locking(
   const bool  locking      // nouvelle valeur
   )

Paramètres

locking

[in]  Nouvelle valeur pour la propriété "Locking".

Valeur de retour

Aucune.