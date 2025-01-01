- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
Locking (Méthode "Get")
Retourne la propriété "Locking" du contrôle.
|
bool Locking() const
Valeur de retour
Valeur de la propriété "Locking".
Locking (Méthode "Set")
Définit la nouvelle valeur de la propriété "Locking" du contrôle.
|
void Locking(
Paramètres
locking
[in] Nouvelle valeur pour la propriété "Locking".
Valeur de retour
Aucune.