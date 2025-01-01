Locking (Méthode "Get")

Retourne la propriété "Locking" du contrôle.

bool Locking() const

Valeur de retour

Valeur de la propriété "Locking".

Locking (Méthode "Set")

Définit la nouvelle valeur de la propriété "Locking" du contrôle.

void Locking(

const bool locking

)

Paramètres

locking

[in] Nouvelle valeur pour la propriété "Locking".

Valeur de retour

Aucune.