Fonctions mathématiques

Les fonctions mathématiques suivantes peuvent être appliquées aux matrices et aux vecteurs : MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. De telles opérations impliquent un traitement élément par élément des matrices et des vecteurs.

Pour MathMod et MathPow, le deuxième élément peut être soit un scalaire, soit une matrice/un vecteur de la taille appropriée.