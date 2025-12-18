Rejoignez notre page de fans
TickFlowChart - indicateur pour MetaTrader 5
TickFlowChart transforms your MetaTrader 5 chart into a powerful tick-based candlestick display. Unlike traditional time-based charts, this indicator creates candles based on a configurable number of ticks, giving you a clearer view of actual market activity regardless of time.
How To Use
-
Attach the indicator to any chart
-
Set your preferred ticks per bar (1 for pure tick chart, higher for smoother candles)
-
Choose your grid style and colors
-
Click "PAUSE" to freeze the chart and scroll back through history
-
Click "PLAY" to resume real-time updates
Key Features
Real-Time Tick Visualization
-
Create candles from 1 to 1000 ticks per bar
-
Smooth, flicker-free rendering at 60 FPS
-
Displays Bid and Ask price lines with labeled tags
-
Automatic spread calculation shown in header
Pause & Scroll System
-
Pause the chart anytime to freeze price action
-
Scroll through historical tick bars using mouse wheel
-
Visual indicator shows current scroll position
-
Resume instantly with a single click
Flexible Grid Styles
-
Three grid modes: Solid lines, Dashed, or Dotted
-
Configurable horizontal spacing (price points)
-
Configurable vertical spacing (bar intervals)
-
Adjustable dash/dot size and gap
Smart Price Indicators
-
Bid and Ask lines follow current price
-
When Ask price moves off-screen, an arrow indicator appears at the top right
-
Clear price labels on the right scale
Full Customization
-
All colors fully configurable (background, candles, grid, Bid/Ask lines)
-
Adjustable bar width and spacing
-
Shows open positions and pending orders with SL/TP levels
-
Duration labels between grid lines
Strategy Tester Compatible
-
Works seamlessly in visual backtesting mode
-
Perfect for analyzing tick-by-tick strategy behavior
Who Is This For?
-
Scalpers who need to see every tick movement
-
Price action traders looking for cleaner market structure
-
News traders analyzing rapid price movements
-
Strategy developers testing tick-based logic in the tester
