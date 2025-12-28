CodeBaseSections
SymbolSyncEA - expert pour MetaTrader 5

Max B
Synchronise tous les symboles graphiques avec le symbole du graphique auquel l'EA est rattaché.

    Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/en/code/47852

